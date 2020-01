Premios Goya 2020: Actores, actrices y cineastas piden a Sánchez en la alfombra roja más apoyo a la cultura y al cine

Los invitados a la 34 edición de los Premios Goya, que se celebrará a partir de las 22.00 horas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga, han comenzado a llegar a la alfombra roja hacia las 18.30 horas y, aprovechando la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le han reclamado más apoyo para la cultura y el cine. Junto con Sánchez, ha acudido a la gala el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Además, estaban presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

"Al presidente del Gobierno le pediría que le reconozca al cine español el estatus que no tiene reconocido: el de industria estratégica y el de colectivo para el presente y el futuro. Y que eso se traduzca en las medidas que correspondan", ha asegurado el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso.

Por su parte, el cineasta manchego Pedro Almodóvar, ha avisado de que quiere hablar de "tú a tú" a Pedro Sánchez y ha lamentado que la palabra cultura no ha aparecido en ninguna campaña. "Y hemos tenido muchas campañas. Y eso es malo, indica además que la cultura nunca ha estado en la agenda de los políticos. Tampoco en las de izquierda", ha lamentado.

Mientras, Antonio Banderas ha reclamado una Ley de Mecenazgo.

La actriz Marta Nieto, nominada por 'Madre' a Mejor Actriz ha asegurado que al presidente del Gobierno le pediría ojo y tiempo para la cultura, "porque hace falta". "Y eso significaría dinero para hacer películas dignas. Que se apoye al cine español desde todas las instituciones", ha asegurado.

Uno de los actores que ha acaparado más miradas ha sido Jesús Vidal, galardonado en la pasada edición con el Goya al Mejor actor revelación por Campeones. Preguntado sobre los consejos que les daría a los nominados de este año, ha asegurado que "les diría que disfruten mucho" y en cuanto a las películas que compiten en esta edición, ha afirmado que "son extraordinarias todas".

Además, en alusión a la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la gala, ha dicho que le pediría "más compromiso con cultura y cine y más mujeres directoras".

Amenábar: que gobierne y le dejen gobernar

Por su parte, Alejandro Amenábar, cuya cinta, Mientras dure la guerra cuenta con once nominaciones, ha agradecido la presencia de Sánchez y ha eludido pedirle nada, porque ya lo hará en una reunión, según ha señalado. Aunque, finalmente le ha instado a que gobierne y también a que le dejen gobernar.

El actor Carlos Bardem ha valorado que hay un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que va al cine y no como otros que leían el Marca y presumían de ello". De igual modo, ha incidido en que la cultura "no es un gasto, es una inversión", al tiempo que ha agregado tras ser preguntado que pediría al presidente del Ejecutivo: "Dejar de estar a la cola en cultura en comparación con otros países". "La cultura es antifascista porque lo hacen las personas críticas", ha concluido.

Mientras, Juan Diego Botto ha asegurado que los que necesitan es una ley del cine. "Le pediría una sola cosa (a Sánchez), parecernos en cuidado, cariño y mimo al cine francés. Que se entendiera la industria del cine español como se entiende el francés. Hemos demostrado a lo largo de los años que talento no nos falta, nos sobra. Necesitamos que se entienda que la cultura es un valor y también tiene valor industrial que podría multiplicarse en mucho dinero y muchos puestos de trabajo", ha asegurado.

Por su parte, Belén Funes, que compite al Goya por a Mejor Dirección Novel, ha pedido a Sánchez y al ministro de Cultura que "nunca se baje la vigilancia en la cultura" y sobre la presencia de mujeres ha pedido reflexionar sobre por qué no se están consiguiendo fondos ni dinero, es ahí donde hay que apretar".

Que Sánchez vaya al cine

El escritor y guionista Bob Pop ha pedido a Sánchez que vaya al cine y tuitee la película que más le ha gustado y la exministra y guionista Ángeles González-Sinde ha añadido que es "buena propuesta qué gente con cargos de responsabilidad vayan más al cine y teatro". "Es buen momento para cambiar las reglas de juego. Las series dan buena narrativa pero no hay que olvidar el cine que es la cocina gourmet y la excelencia", ha dicho.

Los presentadores de la gala, Andreu Buenafuente y Silvia Abril han celebrado también la presencia de Sánchez y han recalcado que debería de ser algo normal "gobierne quien gobierne".

"Nunca le pediría nada a Sánchez, solo pensaría qué puedo hacer por mí mismo y no estemos mendigando ayudas porque no nos las van a dar Bueno, y le pediría que venga al cine y, si puede ser película española, mejor. Vemos poco cine español y de hecho los académicos han visto poco cine español", ha dicho por su parte, Santiago Segura, que también ha hecho hincapié en que gane una película con la que el público no se sienta estafado, "como si por ejemplo ganara una que ha tenido 20.000 espectadores".

Que nos cuide "muchísimo"

Del mismo modo se ha expresado Belén Cuesta, nominada a mejor actriz por 'La trinchera': "Al presidente del Gobierno le pediría que nos cuiden muchísimo más y que no tarden tanto en dar las cosas. Que nos protejan y nos cuiden".

José Mari Goenaga, uno de los directores de La trinchera infinita, ha afirmado que al presidente del Gobierno "le pediría siempre más ayudas". "Viendo la comparativa con otros países, el dinero para el cine parece insuficiente. Es un reclamo lógico", ha recalcado. Oliver Laxe, candidato con O que arde a Mejor película y Mejor dirección, ha asegurado que "le pediría a Sánchez que el ICAA y TVE trabajaran más coordinados".

Por la alfombra roja también ha pasado Teresa Font, la única mujer nominada a Mejor montaje, por su trabajo en Dolor y gloria, y uno de los pocos nombres en apartados técnicos. Font ha señalado a los medios que esto no ocurre en el cine catalán que, a pesar de ser "bastante pobre", tiene un "talento femenino" en apartados técnicos.

Por su parte, Aritz Moreno, aspirante a Mejor dirección novel por Ventajas de viajar en tren, ha señalado que echa de menos entre las nominadas a la protagonista de su película, Pilar Castro. "Ojalá abra puertas del cine más diferente", ha destacado sobre su película, un thriller basado en la novela homónima de Antonio Orejudo

Netflix

También ha hablado con los periodistas el actor Nacho Sánchez, nominado a Mejor actor revelación por su trabajo en Diecisiete, que ha dicho que los otros nominados en su categoría "no son competidores, no los siento como tales", ya que se trata de trabajos "diferentes". Por otro lado, se ha mostrado a favor de las plataformas como Netflix: "Están generando un boom en el cine a la hora de trabajar que nos está viniendo muy bien", ha asegurado.

Entre los primeros en llegar a la alfombra roja se encontraban el diseñador Palomo Spain y la presentadora Raquel Sánchez Silva. Asimismo, han sido de los primeros Carlos Santos, protagonista de El crack cero, la última película de José Luis Garci, y Salvador Calvo, director del cortometraje nominado Maras.

Todos ellos han recorrido una alfombra roja que cuenta con una parte al descubierto, para disfrute de los ciudadanos que quieran acercarse a ver a los artistas, y otra cubierta, aunque en estos momentos la lluvia ha dado una tregua a la ciudad de Málaga. Según fuentes policiales, unas 400 personas se encuentran en el exterior para ver a las estrellas que acuden a la gala.

Se trata de la primera vez que los galardones más importantes del cine español se celebran en Málaga y la tercera que salen de Madrid, tras Sevilla y Barcelona, en una ceremonia que, como el año pasado, estará conducida por Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonia.