Las posturas contradictorias de Sánchez e Iglesias sobre Guaidó: ¿presidente encargado o dirigente de la oposición?

El 4 de febrero de 2019, cuando Pedro Sánchez era el presidente del Gobierno, y a dos meses de que se celebrasen las elecciones generales, reconoció a Guaidó como "el presidente encargado de convocar las elecciones en Venezuela". Sánchez lo anunció después de que Nicolás Maduro se negara a convocar comicios en el plazo de ocho días que le dio la Unión Europea y otros países, entre ellos España.

El anuncio del jefe del Ejecutivo llegó dos semanas después de que Juan Guaidó, un ingeniero de 35 años, se haya autoproclamado como presidente interino del país tras las manifestaciones en contra de Maduro. "No vamos a dar un paso atrás: España va a estar a la altura de lo que se espera de ella. Venezuela puede contar con España", con estas palabras, y sin contestar a las preguntas de los periodistas, se expresó Sánchez en una rueda de prensa.

Reconozco como presidente encargado de Venezuela a @jguaido, con un horizonte claro: la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones.

No daré ni un paso atrás.

Por la libertad, la democracia y la concordia en #Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 4, 2019

Antes de este "esperado anuncio", la primera reacción del Ejecutivo español fue pedir que se convoquen elecciones en Venezuela. De hecho, su posición sobre Guaidó no fue clara, ya que España ni estaba entre los países que le reconocían abiertamente ni los que rechazaban "un golpe de Estado". En su momento, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le trasladó a Guaidó que "valoraba el coraje que está demostrando como presidente de la Asamblea Nacional" y que nuestro país apoyaba la celebración de unas "elecciones libres, democráticas y transparentes". También admitió la "legitimidad de la Asamblea Nacional, a la que el régimen de Maduro despojó de todos sus poderes". Y finalmente, tras las críticas de la oposición, le acabó reconociendo como "presidente encargado", pero no como "interino".

Un año después, Sánchez ha decidido no recibir personalmente a Guaidó sino que será la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, quien se reunirá este sábado con el político venezolano. Una decisión aplaudida por su socio de Gobierno Pablo Iglesias y muy criticada por la oposición.

El encuentro del dirigente venezolano con González Laya se enmarca en "la gira europea" de Guaidó. Ya fue recibido por el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson y por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Además, por su paso por Bruselas, mantuvo una reunión con Josep Borrell, como alto representante para la política exterior de la UE y con la canciller alemana, Angela Merkel.

Pablo Iglesias lo tildó de "golpe de Estado"

Por el otro lado, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en ese momento como oposición, condenó rotundamente la autoproclamación de Juan Guaidó y la tildó de "golpe de Estado". "A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado", escribió en Iglesias en su cuenta oficial de Twitter.

A Trump y a sus aliados no les interesa la democracia y los derechos humanos en Venezuela, les interesa su petróleo. España y Europa deben defender la legalidad internacional, el diálogo y la mediación pacífica, no un golpe de Estado — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 23, 2019

Además, consideraba que el Gobierno español "se equivocaba" al reconocer al autoproclamado "presidente encargado" del país, Juan Guaidó. Y volvió a insistir que "Guaidó no quiere unas elecciones libres, quiere un golpe de Estado que provoque una intervención de Donald Trump y un baño de sangre en Venezuela".

Ahora, y casi un año después, Iglesias es vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez. Su postura sobre Guaidó no ha cambiado mucho, ya que el pasado jueves relegó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela a"un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela". Cuando su compañera del Gobierno Arancha González Laya le recibirá "en nombre de un Gobierno que le reconoce como presidente encargado de Venezuela".

Ha asegurado que "la propia oposición" en Venezuela le ha quitado "del cargo de presidente de la Asamblea Nacional", en referencia a la votación que se produjo el 5 de enero, en la que el 'chavismo' junto a un sector minoritario de la oposición que ha venido dialogando con el Gobierno de Nicolás Maduro eligió al opositor Luis Parra como presidente de la misma.

Iglesias negó que Podemos le haya pedido a Sánchez que no se reúna con el dirigente venezolano. "No es verdad. De Guaidó solo podemos respetar su decisión de venir o no venir. Si viene, será recibido por la ministra de Exteriores. Es el Gobierno quien ha decidido quién le recibe, y le recibe nada más y nada menos que la ministra de Exteriores", ha explicado.

Más de 50 países reconocieron a Guaidó, entre ellos España

Juan Guaidó fue reconocido como presidente de la Asamblea Nacional por más de 50 países,entre ellos España. El último país en hacerlo fue Bolivia, ya que el autoproclamado gobierno de la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reconoció el 14 de noviembre del 2019 al líder opositor Juan Guaidó como presidente de Venezuela, al romper la alianza con Nicolás Maduro que tenía el Evo Morales.

Ocurrió lo contrario en el caso de Argentina, puesto que el nuevo presidente Alberto Fernández considera a Nicolás Maduro como único presidente legítimo de Venezuela y le devuelve la representación diplomática en Buenos Aires.

Estos son los países que lo reconocen: Albania, Alemania, Andorra , Austria, Australia, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Marruecos, Montenegro, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Suecia, Suiza, Taiwan, Ucrania y Bolivia.