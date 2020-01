La precuela literaria de 'Los juegos del hambre' verá la luz en mayo

La editorial RBA publicará el próximo mes de mayo el libro The Balad of Songbirds and Snakes, la precuela de Los juegos del hambre escrita por Suzanne Collins que contará la historia del ficticio Panem 64 años antes de lo sucedido en la trilogía original.

El libro tendrá como protagonista a Coriolanus Snow, presidente de la nación Panem durante los libros de Los juegos del hambre y antagonista de Katniss Everdeen, según ha adelantado la editorial.

Preguntada por la nueva novela, la autora ha explicado que con este libro quería "explorar sobre la naturaleza humana, quiénes somos y lo que percibimos", y su impacto en nuestra "capacidad de supervivencia".

Collins ha añadido que el libro narra un período de reconstrucción diez años después de la guerra, conocido como los Días Oscuros, mientras el país de Panem se recupera. "Es un terreno fértil para que los personajes se enfrenten a estas preguntas y definan así sus opiniones sobre la humanidad”, ha matizado.

También se ha dado a conocer que Lionsgate –la productora que llevó la trilogía a la gran pantalla- está cerrando un acuerdo para llevar al cine esta nueva entrega.

La adaptación de Los Juegos del hambre al cine se convirtió en un éxito. El regreso del mundo creado por Suzanne Collins llega diez años después de la publicación de la exitosa saga y se ha convertido en uno de los lanzamientos internacionales más esperados de este año.

La trilogía original de Los juegos del hambre ha vendido más de 100 millones de copias en 54 idiomas. Esta saga alcanzó las primeras posiciones en la lista de los libros más vendidos en Estados Unidos.

