El Consell demanarà a Sánchez el pagament de l'IVA per "terra, mar i aire" però deixarà que el Govern "s'assente"

Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, ha apuntat que la Generalitat ja ha dit que demanarà la devolució de la liquidació de l'IVA del 2017, que ascendeix a 281 milions, perquè "ens correspon, perquè és nostre i perquè ho necessitem" donada la situació de "infrafinançament" que pateix la Comunitat Valenciana i que "ens dificulta molt a l'hora de governar".

Amb tot, ha apuntat que com "tot és tan ràpid i trepidant" a vegades "se'ns oblida que açò és una desfeta" que va provocar el ministre d'Hisenda del Govern de Rajoy, Cristóbal Montoro, i que "ara s'ha d'arreglar".

Per açò, ha afirmat que "es reclamarà per terra, mar i aire però dins d'uns termes de normalitat democràtica", a través de la petició d'una reunió o mitjançant una carta. No obstant açò, ha defès respectar els cent dies de gràcia del nou Executiu ja que el Govern de Sánchez "no porta ni dos setmanes". Per açò, considera que s'ha de deixar que "els departaments s'assenten" i que es tanquen els nomenaments del segon i tercer graó.