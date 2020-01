Nacho Abad, afectado porque se cumplen 11 años de la muerte de Marta del Castillo, recrea la escena del crimen

El programa de Espejo público ha querido hacer un homenaje a la muerte de Marta del Castillo, ya que han pasado 11 años desde su desaparición. El colaborador Nacho Abad ha seguido muy de cerca la investigación policial y durante esta decena ha tenido una relación cercana con la familia de Marta.

El programa ha emitido una recreación en 3D de la vivienda de Miguel Carcaño, mientras se explicaba las posibles escenas del crimen y las pruebas encontradas por la policía. En su primera versión, Carcaño declaró que mató a Marta en su habitación, sin embargo, El Cuco declaró que cuando llegó a la vivienda se encontró el cuerpo de Marta tendido en el salón junto al sofá.

Tras las evidencias forenses encontradas por la policía, como ADN de Marta en la cama de Miguel Carcaño y restos mezclados del acusado y la víctima junto al escritorio, los dos incriminados confesaron haber abusado sexualmente de Marta en la habitación.

Los hechos nunca han sido esclarecidos ya que, 11 años después, no se ha encontrado el cadáver de la chica. Los colaboradores de Espejo Público han comentado "la injusta" resolución del caso y algunos han explicado que la policía no ha podido demostrar "quién realmente fue el que acabó con la vida de Marta".

Nacho Abad ha explicado que lo primero que ha pensado este viernes es "cómo habrán pasado esta noche", los familiares de Marta. El programa ha mostrado algunas imágenes antiguas del colaborador muy afectado con el caso, en las que podía verse al periodista llorando. "Este caso me duele, me emociona y me hace llorar", aclaró el tertuliano.