Somos y AMPAS de una decena de colegios critican al bipartito por el recorte en becas escolares

La portavoz municipal, Ana Taboada, ha alertado de la supresión de un tramo del 90% de las becas, antes se contemplaban ayudas del 100%, el 90%, el 75% y el 50%, ahora va a desaparecer la del 90%. Esto podría afectar, según sus estimaciones, a unas 2.000 familias.

"Más de 2.000 personas se verán afectadas, no solo en cuanto a las cuantías sino que muchas familias se quedarán sin beca el próximo curso escolar 2020-2021", ha lamentado Taboada.

Además, ha explicado que han cambiado los criterios para la concesión de las ayudas municipales. "Antes se utilizaba el Índice de pobreza y ahora es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que implica una diferencia de unos 3.000 euros en cuanto a la valoración del criterio de las rentas familiares", ha explicado.

En este sentido, Taboada ha detallado que anteriormente "dos adultos con dos menores pagaban entre 60 y 88 euros al mes, tenían el 50% de la beca" ahora, según ha indicado, "no tendrán derecho a la beca y pagarán entre 120 y 136 euros al mes ganando una media de 1.000 euros cada uno".

La edil de Somos Oviedo ha insistido en que "no hay justificación" para ello y ha recalcado que las familias no solo se verán afectadas durante periodo lectivo sino también en vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa. Taboada sostiene además, que se trata de "un ataque" a la conciliación familiar.

"Nos sentimos indignados totalmente", ha señalado Joana Díaz Villa del AMPA del Colegio Público de Colloto, quien además ha denunciado que "no es normal que te quedes sin nada en los periodos no lectivos si no te han dado el 100% de la beca. Gente que ahora está pagando el 50% lo van a tener que pagar todo".