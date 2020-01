¿No has pasado la ITV? La DGT puede pillarte y esta es la multa que te espera

Que los radares solo controlen nuestra velocidad en carretera es cosa del pasado. Ahora más que nunca hay que circular con todos los papeles en regla, con una póliza de seguro contratada y, lo que es más importante, con la ITV pasada y aprobada. Ya que si no hay riesgo de multa.

Durante toda esta semana la Dirección General de Tráfico ha dispuesto, además de los habituales escáneres de velocidad, un total de 30 radares a lo largo de las carreteras españolas, en todas las comunidades autónomas, que van a controlar si los vehículos han superado con éxito la debida Inspección Técnica de Vehículo, conocida como ITV.

Estos radares estarán activos hasta el día 26 de enero, aunque en algunas comunidades autónomas ya se utilizaron el pasado noviembre, como en Cataluña. Pese a que rápidamente surja el pensamiento de recaudar con los impuestos, la DGT quiere insistir que un coche que circula sin la ITV aprobada es un peligro en la carretera, ya que el vehículo puede fallar en cualquier momento.

Cómo funcionan

En este caso, todos los lectores leerán las matrículas de cada vehículo que circule por las carreteras. Una vez recopiladas, pasarán por la base de datos del parque automovílistico español para conocer el estado del vehículo, pero también si cuenta con póliza de seguro en regla o no. Si estos radares te cazan, prepárate porque la multa asciende a los 200 euros.

Además, este dispositivo se competa con la presencia de los agentes de la Guardia Civil que estarán atentos a otros factores que puede aumentar el riesgo de accidente, como las luces o los neumáticos. También se prestará atención al estado de la matrícula y la documentación del vehículo. Atentos estos días y revisad los vehículos de arriba abajo antes de poneros en carretera.