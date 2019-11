Multas invernales: infracciones que tienes que evitar durante los meses de frío

El frío ya está aquí con todas sus consecuencias. El mal tiempo que traen estos meses de invierno acompañado de fenómenos como la nieve o la lluvia, exige una serie de precauciones especiales de obligado cumplimiento al volante. Si quieres evitar una sorpresa desagradable esta Navidad, atento a las infracciones más habituales que se pueden cometer durante esta temporada del año y no olvides tener un kit de emergencia en el coche en caso de emergencia.

El elemento indispensable cuando llega la nieve y el hielo a nuestras carreteras son las cadenas. Aparte de que te pueden evitar pasar un mal rato o incluso tener que quedarte parado en mitad de la autopista, te ahorrarás cerca de 200 euros si llevas cadenas en tu kit básico del coche durante estos meses. Esta puede ser la cuantía de la sanción según el código de circulación.

Otra multa que es recurrente pero de la que no nos acordamos es circular con la matrícula en mal estado. La sanción puede llegar a los 200 euros si la placa está deteriorada o no puede leerse con claridad. Durante el invierno, que las lluvias son habituales y que por el frío u otras condiciones meteorológicas la matrícula del vehículo puede estropearse, presta atención a la condición en la que se encuentra y límpiala si es necesario, tu bolsillo te lo agradecerá. Además, recuerda que esta no es la única multa que puede caerte por ser sucio.

Y tú, ¿eres de los que se meten en el coche con un abrigo enorme para huir del frío? Si no te lo quitas para conducir podrían sancionarte. No está expresamente indicado en el Código de circulación, pero el reglamento señala que el conductor tiene que ir vestido con ropa que le permita libertad de movimientos y garantice su seguridad. Así que quedaría a criterio de los agentes de policía o de la Guardia Civil el multarte o no si vas conduciendo con un abrigo demasiado voluminoso. Mejor pecar de precavido y encender la calefacción del vehículo.

Hay infracciones más habituales como conducir sin luces cuando es necesario o no mantener la distancia de seguridad a las que hay que prestar más atención cuando es invierno. La DGT recomienda llevar las luces encendidas durante el día a lo largo de la temporada invernal y su mal uso está sancionado. La multa por no mantener la distancia de seguridad es de hasta 200 euros y se recomienda aumentar la misma por peligro de deslizamiento si la carretera está helada.