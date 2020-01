Revilla elogia a Cantabria como "región acogedora en medio de las turbulencias" y pide respetar la Constitución

Así lo ha expresado este jueves en Madrid durante la recepción del Gobierno autonómico previa al Día de la Comunidad en la Feria de Turismo Fitur y ante cerca de 300 personas, entre ellas Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Delante de este magistrado, -que presidió el tribunal del 'procés' y en una jornada en la que se ha conocido el acuerdo unánime del TC de respaldar la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño al presidente de la Generalitat, Quim Torra-, Revilla ha defendido la independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

"No hay democracia si no hay división de esos poderes", ha sentenciado, para apuntar después que "los gobiernos lo que no tienen que dar es acelerones, ni frenos, ni indicaciones, ni directas ni indirectas a que la Justicia haga su papel".

El presidente cántabro y secretario general del PRC se ha pronunciado en estos términos en el acto celebrado en la Casa de Cantabria en Madrid y en un "día especial" además, al coincidir con su 77 cumpleaños.

Al evento, además de numerosas autoridades, empresarios y representantes del sector turístico regional, han asistido también rostros conocidos de la cultura, la sociedad y la comunicación, como Bertín Osborne, Susanna Griso, Roberto Brasero, Iker Jiménez, Pablo Motos, José Mota o el Mago More.

Entre los invitados también destacaban las hermanas Esther y Alicia Koplowitz, el economista Guillermo de la Dehesa, el padre Ángel, los periodistas Fermín Bocos y Fernando Jaúregui o Nando Agüeros y Carlos Rivera, que han concluido la cita cantando canciones dedicadas a Revilla por su cumpleaños.

Todo ello en una jornada que ha concitado a otros juristas además de Marchena, como César Tolosa, magistrado del Supremo y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el fiscal Julián Sánchez Melgar, en presencia de los cuales Revilla se ha referido a la "inquietud" derivada de que vivimos "tiempos turbulentos como probablemente no hayamos conocido".

Sin embargo, el presidente regional ha asegurado que tiene "mucha fe en España", "un país de supervivientes" que ha "prosperado" en los últimos cuarenta años gracias -ha dicho- a la Constitución.

"No lo estropeemos", ha pedido Revilla, que también tiene una "gran confianza" en las instituciones, en el sentido de que "se puede decir todo, pero no hacer todo". Tras esto, ha comentado que cualquiera puede "intentar modificar" algo pero, mientras tanto, hay que "respetar la Constitución", que es precisamente la "línea" en la que está Cantabria.

Comunidad que ha estado representada en la recepción institucional por diversas autoridades, como consejeros -entre ellos la de Turismo, Marina Lombó- y altos cargos del Gobierno, además de diputados -regionales y nacionales-, alcaldes o empresarios, caso de los presidentes de Viesgo, Miguel Antoñanzas; Siec, Juan de Miguel;

En presencia de todos ellos, y en un acto conducido por la directora general de Turismo, Eva Bartolomé, y el presidente de la Casa de Cantabria en Madrid, José Manuel Conde, Revilla se ha mostrado "orgulloso de tanta gente que ama a Cantabria", una región 'verde por naturaleza', como reza el eslogan de este año en Fitur.

Al hilo, el presidente ha considerado que es "facilón" vender esta tierra como destino turístico si se tiene en cuenta sus paisajes, historia, cultura o gastronomía, ya que "se come de maravilla" y es, además, el lugar de España con "más estrellas Michelin per cápita" (nueve, repartidas en seis restaurantes).

Precisamente, el evento ha concluido con una degustación de productos cántabros.