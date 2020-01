Los usuarios de Tussam esperan el autobús a la intemperie en más de un tercio de las paradas

"Es indecente que tengamos que estar aquí esperando el autobús bajo la lluvia, y más en un día como hoy, que está diluviando. Por mucho paraguas que lleves, acabas empapado". Así lo expresaba este jueves uno de los usuarios que aguardaban el 32 en la parada de la Campana, apoyado por el resto de personas que hacían cola. "Si al menos llegara rápido el autobús, pero yo ya llevo diez minutos y por aquí no aparece", afirmaba otro ciudadano.

Y es que de las 1.034 paradas de autobús que tiene Tussam repartidas por toda la ciudad, hay 372, es decir, un 36%, que no tienen marquesina, por lo que los usuarios se ven obligados a esperar a la intemperie. Las 662 paradas restantes sí disponen de esta estructura, según los datos facilitados por el Ayuntamiento. El problema, además, no es solo la falta de un techo para no mojarse cuando llueve, sino que las paradas que no disponen de estas instalaciones tampoco cuentan con un banco donde los usuarios, sobre todo las personas mayores, puedan esperar sentados.

Los usuarios no solo se quejan de la espera a la intemperie, sino del "caos" que supone coger el autobús en días de lluvia. "Llevo un buen rato esperando y solo han pasado, y con retraso, dos autobuses en 'solo bajada'", critica una usuaria de Pino Montano. Además, lamenta que el interior de los autobuses "también está mojado porque es como si hubiera goteras y hasta los asientos se calan y no te puedes sentar aunque estén libres".

Diez nuevas cada año

"A nosotros nos gustaría que todas las paradas de autobús tuvieran marquesina", afirma a 20minutos Raúl Fernández, secretario general de la CGT en Tussam. Aunque a priori a los conductores no les afecta tanto esta problemática, Fernández asegura que "los usuarios no tienen el mismo ánimo al subir al vehículo que cuando han estado resguardados", y ellos, "como representantes de Tussam en ese momento", acaban pagando el enfado de los ciudadanos.

En cualquier caso, admite que desde el Ayuntamiento se "está trabajando" en este asunto y se están instalando más estructuras en las paradas. De hecho, y según explican desde el Consistorio a este medio, el contrato firmado con la empresa responsable del mantenimiento del mobiliario urbano de las paradas de Tussam contempla "la instalación de diez marquesinas nuevas al año". Este documento tiene una duración de cinco años, de manera que "entre 2019 y 2023 se habrán colocado en la ciudad 50 marquesinas más".

En todo caso, defiende el Ayuntamiento, la mayoría de las paradas donde se registra una mayor subida de viajeros "tienen marquesinas", excepto aquellas en las que "no se dan las condiciones necesarias para su instalación", lo que suele ocurrir "principalmente por falta de espacio".

Teniendo en cuenta que Sevilla no es una ciudad donde llueva de manera frecuente, el representante de la CGT en Tussam apunta en otra dirección. "También deberíamos tener paradas que den más sombra por el calor", propone. Y concluye: "Esperar en el Paseo de Colón a 40 grados a las cuatro de la tarde en verano es una locura".