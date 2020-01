PPCV encara no ha decidit el seu vot respecte al 'pin parental' però assegura que sempre es demanen les autoritzacions

Així ho ha assegurat la seua presidenta i portaveu en el parlament valencià, Isabel Bonig, que ha explicat en declaracions als mitjans que no han decidit el sentit del vot perquè no han llegit la proposta i perquè "al PP no li n l'agenda ni Vox, ni Pedro Sánchez ni el PSPV".

"I perquè nosaltres estem en l'important, i l'important és que el dissabte va haver-hi una manifestació quantiosa en el Baix Segura reclamant llibertat on jo li vaig estendre la mà al president Puig i han passat cinc dies i ni s'ha dignat a cridar", ha subratllat la dirigent del PP, que ha assegurat que li pareix "preocupant que s'estiga polititzant l'educació" i "limitant la llibertat dels pares" en lloc de treballar en la millora del rendiment.

Ha ressaltat que a la Comunitat Valenciana hi ha 40 sentències "que estableixen que la política educativa i lingüística de Puig, que és el responsable perquè és el president per a bé i per a mal, és contrària a dret" i "ací ningú envia requeriments i ningú diu res".

Bonig ha assegurat que "el PP va a estar a favor de la llibertat sempre" però li dona "la sensació" que els volen "encasellar en un lloc" i que no es parle "de l'important".

"Hui sabem que a Extremadura Fernández Vara fa exactament el mateix, que és el que es vé fent: sol·licitar el consentiment dels pares per a determinades activitats que no estan dins del currículum i donades per personal que no és docent del centre", ha afirmat.

Això, ha insistit, "s'ha vingut fent en aquesta comunitat sempre i en totes". "Ningú millor que el PP defendrà la llibertat d'ideari i la llibertat dels docents a l'hora d'explicar les matèries", ha asseverat.

Bonig ha assegurat que no té por que Vox marque l'agenda, però té la sensació de que el PSPV sí ho vol: "D'allò que no vol parlar Puig és del fracàs escolar en l'educació pública valenciana ni de la imposició. El que vol és arraconar al PP i no ho va a aconseguir, aquest és un partit plural que ha defès sempre la pluralitat".