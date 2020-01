¿Qué hay detrás de la foto de Vanessa Hudgens, de 'High School Musical', y Snoop Dogg de la que todos hablan?

La noticia de la ruptura de Vanessa Hudgens y Austin Butler conmocionó a los seguidores de una de las parejas más estables de Hollywood. Después de nueve años de relación –y numerosos disfraces de Halloween que pasarán a la historia–, la actriz y el cantante decidían tomar caminos separados. O eso aseguró el portal Us Weekly, desde donde aseveraron que fue una fuente cercana a la pareja la que hizo pública la ruptura.

Si bien es cierto que ninguno de los dos ha hecho ninguna declaración que pueda dar pie a pensar que son ciertos los rumores, en la cuenta de Instagram de la actriz de High School Musical apenas hay rastro de nuevas fotos de la pareja. Sin embargo, sí lo hay de las instantáneas que más le marcaron de la premier de Bad boys for life, entre las que destaca la que se hizo con el rapero Snoop Dogg y de la que muchos hablan.

¿Por qué todos hablan de la foto?

La fotografía ya acumula más de un millón de likes, así como cerca de 1.500 comentarios en los que abundan los piropos y las palabras de emoción. Y es que todos los seguidores de la actriz de la recién estrenada película Bad boys for life saben que Snoop Dogg es uno de los cantantes favoritos de Hudgens. Así lo confesó días después en el programa de Jimmy Fallon, The tonight show, tras ser cuestionada por este momento que ha compartido en su Instagram.

"Estaba muy emocionada, soy una gran admiradora de Snoop. Esta vez tuve la oportunidad de hablar con él. Incluso me dio un apodo: me llamó Nessie", aseguró en dicho espacio televisivo. Una declaración que cuadra con el feeling que desprenden en la fotografía compartida en redes, en la que no ha faltado el comentario del rapero que, además, tiene casi 6.000 likes. "Te lo pasaste genial y te sales en la película", han sido las palabras que le ha dedicado Snoop Dog.