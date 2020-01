Will Smith admite en 'El hormiguero' que la edad ya no le permite hacer todas las escenas de riesgo

No podía ser de otra manera, y los invitados de este miércoles de El hormiguero, Will Smith y Martin Lawrence, entraron por todo lo alto en el programa de Antena 3, bailando sin parar con Pablo Motos hasta que los tres, exhaustos, dieron paso a la publicidad para coger aire y realizar la entrevista.

Lo primero que hizo el presentador fue disculparse con Smith por no haber podido ir a Los Ángeles a hacer el programa: "No he podido ir porque lo hacemos en directo y ha sido imposible", afirmó Motos mientras el actor fingía un gran disgusto con numerosas muecas.

#WillSmith no está muy convencido con la justificación de que El Hormiguero no haya podido ir a Los Ángeles #SmithLawrenceEHpic.twitter.com/Ak0C4KAt1o — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 8, 2020

"Y encima tú me traes a una de las leyendas de Estados Unidos, te debo dos. ¿Me perdonas?", le dijo el presentador. Smith le contestó en castellano diciendo que "es difícil para mí porque te quiero Pablo", mientras soltaba una carcajada.

Los actores americanos visitaron El hormiguero para presentar su nueva película, Bad boys for life, la tercera entrega de la saga y Motos quiso saber si el paso del tiempo [24 años desde el estreno de la primera] había hecho mella en ellos.

"El otro día me abrieron un cine para mí y que pudiera ver la película. En ella hay una escena en la que das un salto que está a un piso de altura y se ve todo el rato tu cara", señaló el presentador.

"Es un primer plano, pero esta película tuvo muchas escenas de riesgo y al principio quería hacerlas todas, pero a los tres días de rodaje miré a Martin y le dije que ya no iba a hacer más", recordó el intérprete entre risas.

Y afirmó que "es tan difícil y tan duro para tu cuerpo. En la primera película, cuando tenía 25 años quería hacerlo todo y ahora [con 51 años], no. Dejé que lo hicieran los especialistas". Por su parte, Lawrence comentó al respecto que "yo solo pongo la cara" y el resto de la escena su doble.