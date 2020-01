Verónica Pérez ve "absolutamente anecdóticas" las dimisiones y descarta "una crisis" en el PSOE de Sevilla

Verónica Pérez ha encabezado este miércoles por la tarde la sesión celebrada por la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla para cubrir los puestos vacantes en dicho órgano, a cuenta de las renuncias a los mismos de Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial; y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local.

Los miembros dimisionarios de la Ejecutiva del PSOE de Sevilla habían conectado además su decisión con la reciente renuncia del alcalde de Camas, Rafael Recio, a la Secretaría de Memoria Histórica que ocupaba en el PSOE sevillano, si bien el primer edil camero ha encuadrado su dimisión hace ya varios días en causas estrictamente "personales" y ha negado cualquier "confrontación" con la dirección provincial del partido.

Mientras los dimisionarios del PSOE de Sevilla ven "ausente" a la organización provincial en el conjunto de los niveles andaluz y nacional del partido, avisando de la falta de "objetivos" políticos, Verónica Pérez ha esgrimido que a lo largo del último año, el PSOE de Sevilla "ha ganado cinco elecciones (en la provincia) con el mejor resultado de toda España para el PSOE", con lo que ha defendido que el PSOE de Sevilla es "el partido que más se parece" a la ciudadanía sevillana, que "vota mayoritariamente" al partido.

"Obviamente, hay cosas que mejorar, hay que tener la voluntad y aspiración de mejora y esta dirección provincial está abierta a cualquier propuesta en ese sentido", ha admitido Verónica Pérez, precisando no obstante que habría "agradecido" que los dirigentes dimisionarios hubiesen mostrado sus quejas "en el seno" de los órganos del partido, porque "no ha sido así".

"NUNCA HABÍAN MANIFESTADO NADA"

Según ha dicho, era posible "deducir determinadas cuestiones viendo el comportamiento o las ausencias, pero abiertamente" los dirigentes dimisionarios "nunca habían manifestado nada".

No obstante, Pérez ha manifestado su "respeto" por la postura de Jerónimo Guerrero, Manuel Domínguez y Carmelo Cubero, porque entre unos 10.000 militantes del PSOE de Sevilla "no todos pensamos de la misma forma" y también es comprensible que "aceptar los nuevos encajes en las agrupaciones locales puede no resultar fácil", toda vez que para cubrir los puestos vacantes en la ejecutiva provincial del PSOE han sido nombrados Gabriel Santos, alcalde de El Viso del Alcor; José Lópe Ocaña, alcalde de El Coronil, y Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, secretario general del PSOE de Camas y concejal en dicha localidad, quienes acceden a la ejecutiva en calidad de vocales. A ellos se les une la exalcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova, como secretaria de apoyo a los grupos de oposición.

Pero sobre todo, Verónica Pérez ha esgrimido que con 10.000 militantes, 73 alcaldías entre los 106 municipios de la provincia y cinco victorias electorales consecutivas sólo en el último año, estas dimisiones son "una cuestión absolutamente anecdótica". "Hace falta algo más que tres dimisiones en una ejecutiva de 73 miembros para que el PSOE de Sevilla esté en crisis", ha enfatizado, asegurando que esta situación "no va a afectar en nada a la vida cotidiana o el funcionamiento del PSOE" de Sevilla.

"Nada ni nadie nos va a distraer de la tarea de apoyar al Gobierno en su agenda social y de reforzar la labor de oposición en Andalucía para recuperar el gobierno de la Junta", ha aseverado.