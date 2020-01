UGT lleva al TSJA la licitación de la ayuda a domicilio en Albolote

Según ha indicado UGT en una nota de prensa, esta resolución "avala" la adjudicación del servicio con "unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales de los trabajadores" que lo prestan.

Desde UGT se considera que "los derechos e intereses legítimos de los trabajadores se pueden ver perjudicados de manera directa o indirecta por esta decisión", ya que "avala" que un concurso público se licite "a la baja" por debajo de su coste real, "insuficiente para cubrir el coste salarial real derivado del convenio colectivo de aplicación".

El sindicato ha precisado que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la institución provincial considera que aspectos como formación, desplazamientos, antigüedad de los trabajadores, o complementos de nocturnidad "no son condiciones de trabajo que deban tenerse en cuenta, sino que son situaciones sobrevenidas que pueden o no producirse, por lo que no hay que cuantificarlas".

Ha agregado que espera por parte del máximo órgano judicial a nivel andaluz una resolución que implique "una nueva redacción de los pliegos de este contrato administrativo, donde se tenga en cuenta lo establecido en el del convenio colectivo de aplicación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial".