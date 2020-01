El Gobierno aragonés mantiene el Nivel 2 de Emergencia y vigila posibles crecidas en el Matarraña y Guadalope

Según ha señalado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Mayte Pérez, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), "no hay previsión" de rebajar el nivel de emergencia mientras haya municipios aislados y que se encuentran sin suministro eléctrico y telefónico debido a cortes en las líneas provocados por el temporal.

Así, Pérez ha apuntado que los accesos siguen bloqueados en una zona de la comarca del Matarraña y en la parte alta de la comarca del Jiloca y de Calamocha, por lo que se "han incrementado" los operativos con cinco vehículos palas y cuatro quitanieves más. Esto supone que, en total, se dispone para la provincia de Teruel de 40 máquinas para retirar nieve.

Asimismo, Pérez ha señalado que existen localidades "en tierra de nadie" que no cuentan con carreteras autonómicas ni nacionales, por lo que todavía "se está identificando" cuál es su situación con el objetivo de conseguir que se desbloqueen todos los accesos.

Por ello, el Gobierno aragonés ha anunciado que solicitará apoyo al Ministerio de Fomento para trabajar, ahora que la A-23 y las nacionales se encuentran "más despejadas", en la limpieza de la red secundaria, con especial atención a las carreteras autonómicas y provinciales aún afectadas.

CRECIDAS

En cuanto a la posible crecida de los ríos que pueda derivarse el deshielo, la consejera ha apuntado que los sistemas de emergencias, el Gobierno y la Confederación Hidrográfica, se encuentran "muy vigilantes" en torno al Matarraña y al Guadalope.

Así, ha indicado que el hecho de "no tener luz" y de que "se hayan caído" algunos postes telefónicos en la comarca del Matarraña está dificultando el acceso a la conectividad de la Confederación Hidrográfica, por lo que la llegada de información se ha complicado y ha precisado que se dispongan efectivos "in situ" para controlar la situación del río.

No obstante, ha matizado que, de momento, "no hay ningún problema" con este río ni con el Guadalope, sobre el que ha asegurado que la situación es "mucho más normalizada de lo que se podía esperar". "No hay que alarmar pero estamos vigilando", ha apostillado.

CORTES DE LUZ Y TELEFONÍA

Precisamente sobre los cortes de luz y de telefonía, Pérez ha aseverado que el restablecimiento del suministro es algo "prioritario" y para lo que se encuentran trabajando de forma conjunta un total de cuatro equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y técnicos de la compañía de Endesa.

Además, ha revelado que ha habido también "algún problema" con el suministro de agua en alguna localidad de la provincia de Teruel, para lo que se ha incorporado el Instituto del Agua a las labores de reparación.

Según Pérez, los cortes de luz y telefonía afectaron este martes a más de 9.000 vecinos de la provincia de Teruel y, todavía este miércoles, en torno a 3.000 personas habían sufrido problemas en el suministro, que ha alcanzado también a las localidades de Calatayud, Belchite o zonas de la Ibérica Zaragozana.

Por ello, la consejera ha destacado la "prioridad" que supone corregir y reparar estos fallos, ya que algunos Ayuntamientos en los que se han producido estas afecciones, cuentan con residencias de ancianos o enfermos que requieren del suministro de luz para las máquinas que les asisten. "Es absolutamente imprescindible y urgente", ha añadido.

A este respecto, ha señalado que los técnicos de la UME y de Endesa "han trabajado toda la noche para intentar restablecer el suministro" en parte de la comarca del Matarraña y en localidades como Ariño, Castellote, Berrueco o Calatayud.

Sin embargo, Mayte Pérez ha precisado que "no se sabe" cuando estará resuelto por completo el suministro eléctrico ya que en algunos municipios no se conoce la causa que ha provocado los cortes y que además, estos dos último días los helicópteros "no podían salir" a inspeccionar las zonas afectadas.

No obstante, a su juicio, el tiempo del día de hoy, en el que la nieve ha dado paso a la lluvia, "parece que va a facilitar" estas labores de identificación de los problemas y averías para que se pueda proceder a su resolución.

TEMPORAL "HISTÓRICO"

En cuanto a las rutas escolares, ha subrayado que permanecen suspendidas "en su totalidad" las correspondientes a la provincia turolense y que incluso este miércoles hay "más centros que no han abierto" por las dificultades de acceso de los docentes. Además, las rutas suspendidas se han ampliado a zonas de la Ibérica Zaragozana, Catalatayud y Belchite. "Estamos hablando de en torno a 2.500 alumnos".

Mayte Pérez ha considerado que este temporal de "magnitudes históricas" ha complicado la situación en la comunidad autónoma debido a que ha precipitado "muchísima cantidad de nieve", que ha llegado a alcanzar el metro de altura en algunos pueblos; a las ventiscas que han acompañado el temporal que han dificultado las labores de limpieza; y a la extensión de la borrasca, que ha afectado a casi la totalidad de comarcas en Teruel y varios puntos de Zaragoza.