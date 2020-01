Natalia Tena, en 'El hormiguero': "Casi robo un acordeón en 'Harry Potter', pero me cagué de miedo"

El hormiguero recibió este martes la actriz hispano británica [nacida en Londres y de padres españoles] Natalia Tena y al español Quim Gutiérrez, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Te quiero, imbécil.

La intérprete logró mucha fama en nuestro país gracias a su papel de Osha en Juego de Tronos durante varias temporadas [de 2011 a 2016] y por dar vida a Nymphadora Tonks en Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el misterio del príncipe, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2.

- Nymphadora Tonks en Harry Potter



- Osha en Juego de Tronos



- Xi'an en The Mandalorian (Star Wars)



¡Muchísimos actores y actrices matarían por el pedazo historial interpretativo de Natalia Tena, en tres de las franquicias mas famosas a nivel mundial!#QuimNataliaEHpic.twitter.com/2DB5HnQSVq — David Cardero Ozarín (@CarderoMan95) January 21, 2020

Pablo Motos quiso saber si se había llevado algún recuerdo de los rodajes de esas famosas producciones. "De Juego de Tronos no me llevé nada", comentó Tena. Entonces el presentador le dijo: "Tengo esta curiosidad: ¿Robaste algo de Harry Potter?".

"No, pero lo intenté", reconoció la actriz. "Robé mis bragas, pero aparte de eso...", añadió. Entonces Motos le contestó que "no puedes decir que son de la película".

Tena recordó que en el cuarto donde se guardaban los elementos de atrezo de la película había un acordeón: "Uno que trabajaba allí, como sabía que tocaba el acordeón, me dijo que me lo podía llevar", señaló.

"Me lo llevé a mi tráiler, pero me cagué. Pensé que igual me encontraban y me dio miedo", afirmó la actriz. "¿No robaste el acordeón?", insistió el presentador. Y Tena contestó que no, pero que "era tan bonito, blanco...".

.@NatTenaLady intentó quedarse con algún recuerdo del rodaje de Harry Potter pero no lo consiguió #QuimNataliaEHpic.twitter.com/zCg7Izidqm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 21, 2020

Otra de las curiosidades que contó la intérprete es que actualmente "vivo en Londres, en un barco", algo que sorprendió al presentador, que quiso saber las razones de porqué había elegido ese tipo de vivienda. "Eres un capitán y tienes sensación de comunidad con tus vecinos, algo que no pasa normalmente en Londres", añadió.

Tena también recordó que en su juventud "llevaba rastas y tenía piojos, los piercings que se me caían jugando al fútbol... No ligaba nada y me tuve que rapar el pelo. Tenía un look muy feo". Entonces Gutiérrez añadió que "a los 16 años llevaba el pelo con la raya en medio como mi personaje de la película".