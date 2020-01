Tu horóscopo diario: miércoles 22 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 22 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te vas a quedar muy a gusto porque recibes una carta o una comunicación electrónica en donde te dan la razón sobre una reclamación que has puesto y que realmente mereces una contestación positiva. Además, te compensarán con algo más.

Tauro

Quizá no sea hoy tu mejor día en lo referente a la salud porque tus fuerzas andarán algo limitadas y no tendrás muchas ganas de moverte, pero deberás hacer un esfuerzo porque alguien te lo reclamará. No podrás estar mucho tiempo sin hacer nada.

Géminis

Estarás con el ánimo un poco decaído porque hay cosas que no te satisfacen mucho o porque alguien te dice algo que te duele aunque en el fondo sabes que lleva toda la razón y que no debes actuar de esa manera. Intenta cambiar tus esquemas.

Cáncer

Levantas ya bastante el tono y el humor y te sientes mucho mejor que ayer. A eso contribuye un mensaje o un watsup que te va a hacer sonreír y no es un chiste, sino algo que te va a llegar al corazón. Compártelo, porque merecerá la pena.

Leo

Hoy te darás cuenta de lo importante que es llevar una vida más sana y alimentarte de manera natural y más racional. Tu organismo va a responder muy bien a cierto esfuerzo que harás, pero te sentirás bien. No dejes de practicar algo de ejercicio.

Virgo

Va a suceder algo en tu camino que te hará pensar sobre la clase de relación que tienes o que has tenido mucho tiempo con una parte de la familia. Quizá a partir de ahora cambies mucho en este sentido. Acertarás si empiezas a bajar las barreras.

Libra

Hay movimientos, viajes o muchas obligaciones que cumplir y eso puede dejarte hoy un rastro de cansancio importante. No te comprometas por la noche con nadie, te conviene descansar y relajarte. Mañana puede ser un día bastante estresante.

Escorpio

No tendrás tiempo para nada hoy y eso puede alterarte bastante, así que recurre a esos momentos de soledad en los que tu mente reconecta con la calma. Un poco de silencio mental y a tu alrededor te vendrá bien. Tampoco te vendría mal el yoga.

Sagitario

Fíate de un amigo o de una amiga que te dirán algo importante o que puede darte muchas pistas para saber lo que deseas o avanzar en el camino. Escucha con el corazón abierto, sin rencor alguno y con la mente preparada para saltar hacia otros conceptos.

Capricornio

Vas a estar hoy en algún lugar en el que no te encontrarás demasiado a gusto, pero es algo momentáneo y no va a durar mucho. Poco a poco verás que no es tan malo como piensas. Ten paciencia y evita mentalmente la confrontación. Visualiza algo agradable.

Acuario

La realidad se impone hoy y tus obligaciones, probablemente las familiares, no te van a dejar hacer lo que te apetece o ir a un espectáculo u otro lugar de ocio al que alguien te invitará. Deberás decir que no y dejarlo para otro momento.

Piscis

Sabrás perfectamente diferenciar lo importante de lo accesorio y eso te va a permitir enfocar correctamente un asunto delicado en el trabajo o en los estudios. Actuarás con calma y con acierto si no te precipitas y dejas que la tormenta escampe.