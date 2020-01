L'helicòpter V-1 s'ha mobilitzat a la localitat per a rescatar els cinc afectats, amb la col·laboració del Consorci Provincial de Bombers de València, informa el Centre de Coordinació d'Emergències 112 en Twitter.

A Bocairent, la borrasca 'Glòria' ha causat obstruccions en diversos punts per la quantitat de neu acumulada. Els tècnics continuen treballant per a recuperar la normalitat, tant en el nucli urbà com en les carreteres.