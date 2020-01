El Ayuntamiento de Los Alcázares reclama "respuestas" a las administraciones por las "inundaciones"

En total, el municipio ha sufrido cinco inundaciones, en tres de las cuales ya era alcalde Mario Pérez Cervera, quien critica que en estos episodios "se han visto afectadas numerosas viviendas, garajes y comercios", provocando una inseguridad "que los vecinos manifiestan cada vez que llueve".

"Y no por el agua que cae desde el cielo a Los Alcázares sino por lo que llueve en las zonas de arriba", critica el alcalde, quien destaca que tanto él como los vecinos están "hartos de que las administraciones responsables nos deseen suerte, pero no nos den soluciones".

Así ha comenzado el alcalde de Los Alcázares la rueda de prensa que ha ofrecido para exponer la situación en la que se encuentra su municipio en medio de la alerta que ha provocado la tercera "inundación" desde septiembre.

El Ayuntamiento ha activado el nivel 1 de emergencias del Plan de Emergencias de Los Alcázares por el temporal que ya ha provocado que la zona cero de la localidad esté "nuevamente inundada". El servicio de emergencias de Los Alcázares y el resto de cuerpos de seguridad se están haciendo cargo de la situación tras el plan creado este lunes por la 'Mesa de crisis' liderada por el regidor.

La fase de preemergencia hizo activar a los distintos dispositivos de competencia municipal junto con el consorcio de extinción de incendios y salvamento de la Región de Murcia. "Desde esta mañana se conocía el aporte extraordinario de agua que el municipio está recibiendo agua arriba de la zona de Torre Pacheco, Balsicas, la Rambla de la Maraña, Los Infiernos... y esto ha motivado que se decidiera suspender cualquier actividad educativa en Los Alcázares y administrativa del Ayuntamiento", ha explicado el Jefe de Emergencias de Los Alcázares Sergio Gil.

En este momento se encuentran trabajando en las 43 calles afectadas y cortadas al tráfico un total de 15 agentes de emergencias del servicio de Protección Civil junto con 20 bomberos del Consorcio y 4 brigadas Forestales que suman 25 personas más, 20 operarios de la vía pública, cuatro funcionarios que se están haciendo cargo de tareas de gran importancia y 22 personas del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, Urbaser.

Asimismo, están trabajando diez personas del servicio municipal de Aguas, dos empresas de obra pública del municipio que tienen trabajando en la zona de la llegada de agua con cuatro retroescavadoras y numerosos vehículos especializados para reforzar la emergencia.

HASTA 140 LLAMADAS A EMERGENCIAS

Desde emergencias explican que se han atendido hasta ahora unas 140 llamadas telefónicas en el Centro de Seguridad para conocer información, y que se ha ampliado la alerta amarilla hasta las 00.00 horas de este martes, por lo que se mantendrán todos los dispositivos alertados y trabajando para solventar la emergencia en las distintas calles.

"Un río marrón recorre varias zonas significativas como el Polideportivo Municipal, calle Los Luisos o la Base Militar", según el consistorio, que dice estar "atento al temporal, que será el que marcará las siguientes acciones del plan de emergencias en las próximas horas".

Como en el resto de ocasiones, el Ayuntamiento tendrá que comenzar a valorar daños una vez más, y volver a limpiar barro, reparar calles, jardines, sustituir señales de tráfico entre las decenas de cosas necesarias que conlleva una inundación.

Esta semana, el alcalde ha señalado que la Concejalía de Vía Pública y de Parques y Jardines se encontraba reparando las últimas zonas víctimas de las inundaciones del 2 de diciembre, y ahora se verá obligada a comenzar y el Ayuntamiento a generar "un nuevo gasto que no puede asumir".

Hasta el momento se han producido el desalojo de dos personas, pero el primer edil reconoce que "aún es pronto conocer el alcance de los daños en viviendas, sótanos y edificios públicos".

El alcalde Mario Cervera ha explicado que "las administraciones pertinentes saben las soluciones y no se trata de desbordamientos de ramblas como dicen, se trata de ramblas sin cauce, esta es la única verdad".

"¿cuántas veces tiene que ocurrir esto?, ¿cuántas veces se tienen que inundar nuestras casas?", se ha preguntado Pérez Cervera, quien lamenta que "nuestros vecinos no pueden más, no pueden soportar más el miedo que sufren cada vez que llueve; esto no es cuestión de política, sino justicia por los derechos a una vida tranquila para los alcazareños".

El representante local se ha preguntado "cuántas inundaciones tiene que sufrir los alcázares para que me reciba el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras", ya que este "sigue sin recibirlo desde que tomó posesión como alcalde en junio a pesar de haber sufrido otras dos inundaciones desde entonces, la primera el 12 de septiembre y la segunda el 2 de diciembre".

El primer edil ha comentado que "desde el Ayuntamiento estamos haciendo todo lo que sabemos, lo que podemos y todo lo que está en nuestra competencia, asumiendo incluso riesgos que se salen de ellas, ya es hora que las Administraciones se retraten y la ciudadanía vea si a estas les importan las personas".

Cervera ha terminado expresando que "pido una vez más que Confederación Hidrográfica del Segura y la Comunidad Autónoma dejen sus batallas a un lado, de tirar balones fuera y asuman su responsabilidad, y pongan soluciones al municipio de Los Alcázares.

El alcalde ha transmitido también un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Los Alcázares diciendo "es una situación difícil pero sin duda todos juntos conseguiremos acabar con esta gran batalla hasta que se haga justicia".