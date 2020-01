Temporal.- Controlat el cabal del Serpis a Gandia, encara que segueix en 'Emergència 0' per risc d'inundació

Durant aquest dimarts al matí s'estan avaluant tècnicament tant les instal·lacions municipals com els centres escolars. Morant ha recordat que aquest dilluns a la vesprada es va decretar l''Emergència 0' per risc d'inundació pel desbordament del riu Serpis, la qual cosa implica que "pot produir-se un episodi complicat en la zona afectada i que en eixe cas és l'administració local siga la responsable".

A través del CECOPAL, on van participar Guàrdia Civil, Policia Nacional, Policia Local, Bombers, Protecció Civil així com representants municipals i caps dels Departaments implicats de l'Ajuntament, es va acordar la vigilància i control del que succeïa en la llera del riu durant la nit a més de recomanar als veïns de la barriada de Marenys que no pernoctaren en les seues cases.

"No era un desallotjament obligatori sinó una recomanació. Agraïm moltíssim a la ciutadania i els veïns la seua comprensió", ha indicat la primera edil, que ha especificat que en el dispositiu engegat van atendre nou persones que van ser reallotjades en hotels del municipi.

Així mateix, ha subratllat que el cabal del pantà de Beniarrés està disminuint pel que la previsió és que la situació vaja millorant encara que l'alerta es manté en la mateixa situació fins a un altre avís, ha informat el consistori en un comunicat.

L'alcaldessa ha destacat el treball de totes les persones que han participat en el dispositiu durant aquests dies i ha lamentat la defunció d'una dona de 52 anys en el parc de l'Estació, després de passar la nit al ras. "Ella havia decidit viure allí i va rebutjar totes les alternatives que se li van intentar facilitar des de la Policia Local, Creu Roja i Cáritas per a ajudar-li en la seua situació", ha insistit l'alcaldessa.

Pel que fa a la situació de Marenys de Rafalcaid, l'edil Nacho Arnau ha explicat que les patrulles de la Policia Local es troben en la zona i que aquest dimarts s'està permetent l'accés i l'eixida en una part de la barriada. "Els problemes que hem tingut han sigut per la pujada de la mar i no per l'increment del nivell del riu", ha indicat.

En la localitat de Cullera, la Policia Local està patrullant els disseminats del terme municipal (Brosquil i Marenyet) per a atendre les persones que estan aïllades, oferint-los ajuda o la possibilitat d'evacuar els mateixos, segons ha informat en xarxes socials. Així mateix, recomana evitar circular pel Brosquil, Dorado-Silencio i Marenyet perquè hi ha camins i carrers negats d'aigua i altres elements perillosos.

A Sueca, el Consell Agrari Municipal està col·locant els galces que tanquen el riu de manera preventiva, segons informa el consistori en xarxes socials. L'Ajuntament demana a la població que s'abstinga de circular per la partida de Vilella i d'acostar-se a l'excés al riu, perquè baixa "carregat" encara que no representa a data de hui cap perill per a nucli urbà i terme municipal.