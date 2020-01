AMPL.- Temporal.- Prop de 10.000 llars de la Comunitat Valenciana es queden sense llum, la majoria a Oriola

També hi ha incidències "puntuals" en altres punts del Comtat, Marina Alta, Marina Baixa, La Safor i La Ribera, han precisat a Europa Press des de l'empresa. Es tracta, sobretot, d'avaries provocades per les fortes ratxes de vent.

Entre els problemes de la xarxa elèctrica destaquen avaries en línies aèries, objectes que impacten sobre una línia i arbres que han caigut sobre la línia elèctrica. En la majoria dels casos, són "incidències molt puntuals en llocs determinats".

Els forts vents que encara aquest dilluns afecten la Comunitat Valenciana no només causen avaries, també dificulten els treballs de reposició del servici, ja que en ocasions les ratxes impliquen que no siga segur realitzar les tasques corresponents.

LLARS SENSE ELECTRICITAT A ORIOLA

La zona més afectada és la del municipi d'Oriola, on han caigut dos torres de subministrament elèctric. La Conselleria d'Economia Sostenible està realitzant un seguiment continu i coordinat amb l'empresa per a tractar de donar una resposta immediata als incidents en la xarxa d'electricitat que s'estan produint en aquesta localitat amb motiu de la borrasca 'Glòria'.

La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Rebeca Torró, ha assenyalat que la Direcció general d'Indústria, Energia i Mines treballa per a "minimitzar la falta de continuïtat de subministrament als consumidors d'aquesta zona d'Alacant". "Lamentablement, el temporal ha tornat a afectar la comarca del Baix Segura i la localitat d'Oriola, on han caigut dos torres de subministrament elèctric i s'ha vist afectat el subministrament de més de 10.000 persones".

Torró ha assegurat que la Direcció general d'Indústria, Energia i Mines està des de diumenge en "permanent contacte i coordinació tant amb Iberdrola com amb Red Eléctrica per a conéixer qualsevol de les incidències que se'n van succeint per a poder restablir els servicis". Així mateix, ha explicat que també s'està en continu contacte amb l'alcalde d'Oriola per a informar d'aquestes incidències.

Torró ha detallat que amb la finalitat de disposar del màxim nombre d'efectius per a atendre qualsevol incident en la xarxa, i-DE ha declarat la situació d'emergència en tota l'empresa, de manera que els mitjans tècnics i humans tenen com a prioritat atendre qualsevol incidència que sorgisca en la xarxa.

Actualment, en la zona d'Oriola hi ha mobilitzades dos brigades i s'han desplegat mitjans aeris per a atendre amb la màxima rapidesa les citades incidències.

AVARIA LÍNIA TRIPLE CIRCUIT

La principal avaria detectada en la xarxa de la zona s'ha produït en una línia de triple circuit (afectant els tres) que discorre paral·lela a l'N-240 en una zona encaixada entre relleu muntanyenc, conseqüència de la caiguda de dos suports d'aquesta línia i el doblat d'un altre.

La solució provisional adoptada que se'n va a implantar és el muntatge de 2-3 grups electrògens de potència adequada i l'estesa d'un cable sec en substitució d'un dels circuits afectats que permetrà recuperar la major part del mercat desabastit.

D'aquesta manera, s'està donant absoluta prioritat per a atendre els subministraments essencials, amb independència que aquests han de disposar d'equips complementaris de subministrament (hospital, etc.).