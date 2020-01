Galicia, sexta CCAA más denunciada en casos de negligencia médico-sanitaria, según El Defensor del Paciente

Según la memoria difundida este lunes, recogida por Europa Press, El Defensor del Paciente registró en Galicia en 2019 un total de 640 casos denunciados de negligencias, de las que 281 correspondieron a la provincia de A Coruña; 259 a la de Pontevedra; 64 a la de Ourense y 36 a la de Lugo.

En toda España esta asociación ha recibido 13.454 denuncias en 2019, lo que supone 881 menos que en 2018, de las que 757 ha sido con resultado de muerte, lo que implica 53 menos que en 2018.

Los hospitales más denunciados han sido el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), seguido del complejo vigués (Chuvi); del de Santiago (CHUS), del de Pontevedra (CHOP) y el de Ourense (CHOU).

El mismo documento de la Asociación El Defensor del Paciente sitúa las urgencias como el servicio o especialidad más denunciado en Galicia; seguido de las listas de espera; Cirugía General; Traumatología y Ginecología y Obstetricia.

"Los hospitales andaluces, madrileños y gallegos son los que peores servicios de Urgencias tienen por una gestión deficiente" en España, concluye en la citada asociación en su 'Memoria 2019', en la que el CHUS se sitúa en sexto lugar y el Chuac en el décimo.

LISTAS DE ESPERA

"Podemos observar que Galicia ha salido de la cola de las listas de espera cuando los últimos años siempre la encontrábamos posicionada entre las peores. No obstante, al igual que nos pasa con la comunidad madrileña, somos bastante incrédulos ante la cifra de 56 jornadas para intervención", expone El Defensor del Paciente.

A ello suma que "son 34.468 gallegos los que aguardan", cifra que coloca a Galicia en sexta posición en cuanto a número de personas en listas de espera, tras Cataluña (168.108), Andalucía (137.721), Comunidad Valenciana (56.725), Madrid (52.579), Castilla La Mancha (36.772) y Galicia (34.468).

"Las ramas médicas que salen maltrechas son Traumatología, Cirugía plástica y Cirugía maxilofacial", sostiene El Defensor del Paciente. "Por las reclamaciones que hemos recibido, constatamos que, al igual que sucede con Madrid, se ha llamado a pacientes que estaban en demora quirúrgica para informarles de que las agendas estaban cerradas y que cuando volvieran a estar abiertas ya se les avisaría, claro está desapareciendo de las mismas mientras tanto, ése es el truco", denuncia.

"Otra opción es que acepten ir a una clínica particular, es decir, la finalidad del Sergas no es otra que la de terminar privatizando la sanidad pública", lamenta la citada asociación, que añade que "de otro modo no se explican algunas denuncias de situaciones que ni por asomo rozan los 56 días de medica para pasar por quirófano tales como cirugías de rodilla para 2021". "O también citas de más de un año y medio para Oftalmología en el área de Santiago y casos de más de tres meses con cáncer de próstata sin iniciar tratamiento que hemos denunciado en la Fiscalía", ha abundado.

PRIMARIA

Asimismo, considera El Defensor del Paciente que "las costuras de la sanidad pública gallega saltan por el agotamiento de la Atención Primaria, cuyos médicos, hartos de superar los 40 pacientes por jornada, se han movilizado mediante protestas y conatos de huelga al no palpar las supuestas mejoras prometidas por el Sergas".

"El detonante de la falta de médicos de familia y pediatras, fruto de la sobrecarga asistencial, no es otro que la endeblez presupuestaria", considera El Defensor del Paciente.

Asimismo, en su memoria apunta que "otros descosidos que deslucen su indumentaria son encontrarse a la cola de España en número de camas hospitalarias por habitante (la tercera ratio más baja), citas en Cambre con el médico de familia a 12 días vista y esperas insufribles de cuatro horas para recibir tratamiento oncológico en el Hospital Provincial de Pontevedra".

También incide en su memoria del año pasado que "los hospitales gallegos, junto con los andaluces y los madrileños son los que peores servicios de Urgencias tienen por una gestión deficiente".

De este modo, concreta que "los servicios de Urgencias del Chuac y del CHUS están entre los diez hospitales de España que más reclamaciones" han recibido, "en los que las plantillas de profesionales se encuentran en una situación de malestar, estrés, resignación y agotamiento físico y mental porque no dan abasto", apostilla.

Al respecto, relata en el documento que "sus características en repetidas etapas a lo largo del año son: pacientes hacinados por falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal, errónea gestión organizativa, etc".