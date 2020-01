Ciudadanos pide al equipo de gobierno que ponga fin a los conflictos laborales en el consistorio

La decisión de los trabajadores de unirse a las movilizaciones de la Policía Local, coincidiendo con la celebración de los plenos municipales, y la denuncia de los sindicatos de que el gobierno de la localidad no negocia, si no que impone su voluntad, es según la portavoz de Ciudadanos Patricia Martín, "la demostración de que no existe una negociación real".

"Es evidente que si hubiera una verdadera negociación colectiva, el equipo de gobierno se ahorraría muchos de los problemas que está teniendo con los trabajadores municipales", ha añadido Martín.

Ciudadanos Siero registró, tras reunirse con los sindicatos, un escrito dirigido al alcalde y a la concejala de Recursos Humanos, en el que les instaba a mantener comunicación fluida con los representantes de los trabajadores, a través de los órganos de negociación sindical establecidos.