Adara abandona sin Gianmarco 'El tiempo del descuento', Antonio David es expulsado y Mila Ximénez vuelve

Este domingo se producía la primera expulsión de El tiempo del descuento y ha sido Antonio David Flores el que abandonó la casa como primer concursante expulsado.

"Siendo honesta prefiero llevármelo para mi casa porque este programa va de arreglar sus cuentas pendientes y él no las va a solucionar", dijo su hija Rocío Flores desde el plató.

También abandonó la casa, esta vez por decisión propia, Adara. La que fuera la ganadora de GH VIP 7, asegura que necesita "estar con su hijo".

"Gianmarco y yo estamos mejor que cuando entré. Le he dicho que prefiero hablar las cosas fuera y que si tiene que pasar algo, que pase fuera. No me estoy dejando llevar porque no quiero hacer daño a Hugo. Nadie me va a entender", dijo.

El italiano, por cierto, no se irá con ella aunque esa fuera su primera intención. No obstante, antes de despedirse tuvieron tiempo de declararse su amor.

La que vuelve a la casa, pero esta vez como concursante de El tiempo del descuento, es Mila Ximénez. La finalista de GH VIPanunció en la gala de este domingo del reality que sí que volverá a Guadalix. Queda saber cuándo se producirá la entrada para saldar sus cuentas pendientes con los otros concursantes que aún quedan dentro.