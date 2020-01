PP C-LM acusa a Page de intentar "blanquear su imagen" ante "su mala conciencia" por hacer presidente a Sánchez

Así lo ha censurado Alonso en una rueda de prensa en la que ha considerado que la campaña personal que ha iniciado en medios de comunicación nacionales se debe a que "es consciente de que el pacto de Gobierno entre el PSOE y Podemos con ERC y Bildu va a ser muy pernicioso para los intereses de los castellanomanchegos".

A su juicio, "no vale salir mostrándose ahora como el socialista bueno que intenta tender puentes con otros presidentes del PP pero luego cuando tiene la oportunidad de demostrar coherencia con sus hechos respecto a lo que opina, no lo hace, no tiene valentía para demostrar que lo que dice es cierto".

En este sentido, ha recordado que esta semana García-Page tuvo la oportunidad en las Cortes regionales de apoyar una moción para demostrar que está en contra de los "efectos perniciosos para el día a día de nuestra región del Gobierno entre PSOE y Podemos" y, "sin embargo, lo que hizo fue demostrar una vez más el seguidismo con su jefe Pedro Sánchez y que es el hombre de las dos caras, el que se presenta en los medios de comunicación nacionales y el que luego es, de acuerdo a sus hechos".

Por ello, Alonso le ha advertido de que, pese a lo que ahora trate de vender, "él es culpable de que ayer la ministra Celaá dijera que los hijos no pertenecen a sus padres; de que la fiscal general del Estado sea la exministra de Justicia Dolores Delgado; así como de todas aquellas decisiones que tome el Gobierno y que afecten directamente a los intereses de Castilla-La Mancha. Cuando se hable de financiación autonómica, los castellanomanchegos vamos a estar en una posición de desigualdad porque antes están los intereses de ERC y de Bildu".

"Y de esto es responsable Page, por mucho que ahora trate de blanquear su imagen", ha recalcado Alonso, quien ha enmarcado en esa misma línea "de tapar sus vergüenzas de lo que están haciendo a nivel nacional", la campaña puesta en marcha por el PSOE-CLM para tratar de dividir a los ciudadanos y de enfrentar a los territorios de nuevo con el asunto del agua.

PIN PARENTAL

De otro lado, Alonso ha alertado de la deriva del Gobierno nacional del PSOE y Podemos intentando "dogmatizar a los niños e inmiscuirse en la vida de las familias", tal y como demuestran las palabras de la ministra de Educación, en relación al pin parental, en las que sostenía "que los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera".

"Esto demuestra que la voluntad de este Gobierno es eliminar la libertad individual de los ciudadanos y los derechos de las familias para educar a sus hijos en sus valores y en su conciencia", ha censurado la portavoz popular, que ha adelantado que el PP regional "siempre va a defender la libertad individual y no va a consentir ataques a la misma".

"En esta región ya sabemos lo que supone tener un Gobierno de PSOE y Podemos, pues Page fue el primer socialista en hacerlo, y aquí ya quisieron atacar la libertad educativa", ha recordado Alonso, asegurando que como ya hizo el PP, "vamos a seguir defendiendo el derecho de las familias a poder educar a sus hijos en libertad".