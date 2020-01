El Instituto de Política Social exige a Beatriz Gimeno que rectifique sus polémicas declaraciones sobre hombres

El Instituto de Política Social (IPS) encabezado y dirigido por Pablo Hertfelder García-Conde, ha asegurado que Beatriz Gimeno, la nueva directora del Instituto de la Mujer "no representa para nada a la mujer". "Pedimos rectificaciones inmediatamente a la nueva directora".

"Seguimos existiendo las mujeres que creemos en la complementariedad entre el hombre y la mujer. Una señora que dice que el hombre es un mal social y es malo por naturaleza, no nos representa", explican a 20minutos desde el IPS.

La entidad ha enviado una carta escrita por su director Pablo Hertfelder en la que inciden en que es "totalmente agresiva la declaración de Gimeno y es anticonstitucional todo lo que expone", en referencia a sus declaraciones en el pasado.

Gimeno fue presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) entre 2003 y 2007 y responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid. La activista responde a la difusión de declaraciones que hizo en el pasado, y que han sido criticadas por parte de algunos representantes políticos y entidades conservadoras. En esas manifestaciones, entre otras cosas, cargó contra la heterosexualidad, alegando que esta "no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social" que subordina a las mujeres a los hombres.

"Lo que está circulando son frases descontextualizadas, pero dudo mucho que si se leyeran en su contexto gustaran más. El problema no es otro que la imposibilidad de soportar que una mujer haga público un discurso sobre sexualidad no patriarcal", ha escrito en un hilo publicado en su perfil personal de Twitter.

"No es digna de dirigir el Instituto de la Mujer"

El IPS sostiene que "es totalmente vergonzoso lo que dice sobre realizar prácticas sexuales con el hombre, como que la mujer le tiene que penetrar analmente". "Son declaraciones fuera de contexto y fuera de lo normal. El IPS denuncia también que Gimento "arremete contra de los provida, diciendo que los niños no nacidos no son un trauma social".

Según ellos, la activista LGTBI "no representa a las mujeres ni es digna de ser la directora del Instituto de la Mujer. "Representa al colectivo LGTBI, que lo quiere es acabar con el resto de ideologías e imponer las suyas".

"Nosotros presentaremos un recurso contra Gimeno y nos reuniremos con Vox y PP para evitarlo. No vamos a permitirlo. Vamos a exigir que no se nombre a esta señora. Si hace falta, organizaremos movilizaciones sociales para concienciar a las mujeres y a la sociedad de que esta no nos representa".

La asociación cree que es negligente que esté al mando del Instituto de la Mujer porque "ataca a la libertad religiosa, a la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, trae la imposición LGTBI, el ataque a la complementariedad entre hombre y mujer y atenta contra los provida".

Defienden el pin parental

Por el otro lado, piden aplicar el "inmediatamente el pin parental". "Las declaraciones de Isabel Celáa son un ataque contra la libertad de los padres, artículo 26 de la Constitución, a educar a sus hijos según sus convicciones".

El IPS ha asegurado que tomará medidas e "incluso recurrirá ante la Justicia y, si es necesario, ante el Tribunal Constitucional para que el pin parental sea impuesto".