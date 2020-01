Ribó, sobre la investigació del fem: "Anem a lluitar contra aquests casos de corrupció juntament amb el jutge"

Ribó s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir a la celebració de la Festivitat de Sant Antoni Abat, en ser preguntat per la investigació judicial oberta per a comprovar si va haver-hi irregularitats en la selecció d'una empresa proveïdora de la UTE Los Hornillos, encarregada de la gestió dels residus de València i àrea metropolitana, per part d'un funcionari de l'entitat que, igual que dos empleats de la pròpia UTE, tenia interessos econòmics en eixa mercantil.

Sobre aquest tema, el primer edil ha manifestat que fa anys van detectar una sèrie d'elements "provinents del govern anterior" i ho van posar en coneixement de Fiscalia perquè pensaven que hi havia indicis "suficientment seriosos".

"El fiscal ho ha analitzat -ha agregat- i ho ha portat al jutge perquè pareix que hi ha temes de corrupció". Ribó ha postil·lat: "Anem a lluitar contra aquests casos de corrupció posant-nos juntament amb el jutge corresponent, presentant-nos en el seu moment i treballant al seu favor", ha sentenciat.