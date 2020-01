Tarot del día: del 20 de enero al 26 de enero y estrella de la semana

El Diablo, reina de copas, 10 de copas, 7 de copas, 4 de oros: Se trata de una semana favorable, fructífera o constructiva aunque al mismo tiempo El Diablo podrá el acento en los asuntos materiales, el dinero, la búsqueda del éxito laboral o ir en pos toda clase de prebendas y recompensas. En líneas generales será una semana buena para el amor y el sexo aunque no todos los días. El martes y jueves serán días algo más crispados o de mayor lucha en lo laboral mientras que el sábado lo será en las relaciones íntimas. Pero a pesar de todo ello en conjunto se trata de una semana constructiva en lo material que también va a dejar buenos momentos en los asuntos del corazón. Asimismo el 4 de oros indica esfuerzos recompensados o suerte en los asuntos de dinero.

LUNES 20

As Oros, 4 de copas, 7 de espadas: Sin duda el As de Oros indica que el día tiene muchas posibilidades de ser fructífero o favorable, según cada caso o persona, en la mayoría de ocasiones en el terreno laboral, financiero o material y algunas veces también en asuntos de tipo personal. Sin embargo las otras cartas indican que las cosas no llegarán con facilidad, para muchos incluso será un día difícil o tenso aunque con final feliz. También conviene tener cuidado con engaños estafas o traiciones.

MARTES 21



El Carro, 9 de espadas, reina de espadas: Las cartas indican claramente que se trata de un día gobernado por Marte el astro de la guerra. En la gran mayoría de casos los problemas u obstáculos se superarán con éxito aunque siempre con lucha, esfuerzo, audacia o sacrificio, en ocasiones afectando a la vida profesional, los negocios u otros asuntos mundanos y en otros casos a las relaciones íntimas o la familia. Gran actividad y competitividad. Actitudes y decisiones radicales o tajantes.

MIÉRCOLES 22



4 de bastos, As de bastos, 3 de bastos: Este será un día más placentero, mejor canalizado o más armonioso que el anterior, rico en actividad física e intelectual pero al mismo tiempo de una mayor serenidad y quizás también las cosas fluirán de modo más fácil. Bueno para las relaciones de amor y amistad ya que favorecerá la comunicación y las pasiones con un carácter positivo o constructivo. Ese día se iniciarán sinceras y excelentes relaciones. Buen día para viajar y cultivar relaciones sociales.

JUEVES 23



Caballo de espadas, 4 de copas, rey de espadas: Este día tendrá cierto parecido con el belicoso martes, mostrándose rico en luchas, iniciativas audaces, competitividad y una gran actividad en general. Riesgo de tensiones o desencuentros en el amor u otras relaciones íntimas y en otros casos también en el terreno laboral. El 4 de copas nos advierte de que es preciso ir con cuidado a la hora de tomar decisiones, a veces incluso puede ser mejor no hacer nada o dejar el asunto para más adelante.

VIERNES 24



El Mago, 8 de espadas, 9 de oros: En esta ocasión las cartas nos advierten de que es preciso actuar con la cabeza, saber esperar el momento más favorable tanto en el trabajo, negocios, finanzas y otros asuntos mundanos como en la vida íntima. Dar cauce a la pasión o los impulsos podría estropear las cosas. En general este día será algo mejor para las personas frías y calculadoras, casi siempre los éxitos llegarán por esa vía. Riesgo de sufrir injusticias o arbitrariedades, malo para asuntos burocráticos.

SÁBADO 25



La Muerte, 5 de copas, El Colgado: Nos advierten que podría ser un mal día para asuntos relacionados con el amor, la familia o relaciones más íntimas, en muchos casos porque las cosas no tienden a ir del modo que se desearía. Incluso quienes disfruten de un día feliz y placentero tendrán el riesgo de que todo ello pudiera ser pasajero o engañoso. Estas mismas tendencias también son válidas para los asuntos laborales y financieros donde os enfrentaréis a retrasos o esfuerzos que darán pocos frutos.

DOMINGO 26



3 de bastos, 9 de oros, El Mago: Este día será más favorable y al mismo tiempo más agradable o placentero que el anterior, especialmente bueno para cultivas relaciones de amistad y amor o también las relaciones familiares. Y también para los que quieran o deban trabajar El Mago nos indica que será un día muy favorable para las actividades intelectuales de todo tipo, sobre todo para escritores, periodistas, investigadores o estudiosos. Bueno para los viajes cortos o personas llegadas de lejos.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Reinará sobre el cielo estos días Altaír, la más brillante estrella de la constelación de El Águila y una de las más bellas y conocidas. Esta estrella blanca tiene cierto paralelismo con la anterior Deneb ya que favorece el éxito y la victoria pero conseguidos mediante lucha e iniciativas audaces. Inspira y favorece a las personas generosas, valerosas y audaces. Pero también advierte que el éxito podría ser pasajero si las cosas no se hacen bien o este no se consolida una vez conseguido.