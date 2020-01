PSRM: "Exigimos a Cs que aclare si va a ceder ante las exigencias de la ultraderecha para aprobar los presupuestos"

Lucas ha denunciado que es inadmisible que la estabilidad y el futuro de la Región de Murcia "dependan de las políticas sectarias, retrógradas y ultraderechistas de Vox, porque atentan contra los derechos fundamentales de las personas", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El portavoz socialista ha instado a Ciudadanos a que diga claramente si va a aceptar el denominado 'pin parental' como "moneda de cambio" para aprobar los presupuestos de la Región. "Si esto finalmente ocurre, y todo parece indicar que así será, seremos la única Comunidad Autónoma que se venda ante las exigencias de Vox", ha señalado.

"La Región de Murcia no puede ser conejillo de indias, y el Gobierno regional no puede utilizar los derechos y libertades de la comunidad educativa como moneda de cambio para absolutamente nada. Nos van a seguir teniendo enfrente y no vamos a parar hasta que la ciudadanía de la Región sea tratada como se merece", ha concluido.