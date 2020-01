Así es Marta Pagola, la responsable de prensa del PNV que ha enamorado a Gabriel Rufián

Lo anunció la revista Lecturas: en pocos meses, Gabriel Rufián, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, pasaría por el altar. Y lo haría, presumiblemente, en una iglesia de Hondarribia, en Gipuzkoa. El motivo no es otro que su nueva novia, Marta Pagola, la mujer que ha conquistado el corazón del político independentista.

Pero fuentes cercanas a la pareja lo han desmentido. A pesar de que el medio no se atrevía a dar un lugar y una fecha más concretas, ya se habían hecho algunas porras sobre qué políticos asistirían.

Quizá el desmentido también sea un acto lógico habida cuenta de uno de los mensajes más dolorosos y tristes que se han leído en una red social: el de Mireia Varela, filóloga hispánica y profesora de secundaria, exmujer de Rufián y madre de su hijo preadolescente, con quien rompió a comienzos de 2018.

"He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, [...]. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él", escribía Varela, que aún no parece repuesta del varapalo que supuso para ella la ruptura.

"Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y deseé cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor", llegaba a decir.

Por otro lado está Pagola, la mujer de 37 años (misma edad que el político) que el dirigente de ERC conoció hace un año en los pasillos del Congreso dado que es la responsable de comunicación del EAJ-PNV. La chispa fue instantánea y, en apenas un año, ya son la pareja de moda en los pasillos del hemiciclo.

Nacida en Pamplona, estudió Comunicación Audiovisual en la universidad de la capital navarra. Comenzó su carrera en informativos, luego pasó al canal BBC en Londres y más tarde recaló en Onda Vasca, hasta que en 2008 dio el salto a la política.

Es en 2013 cuando entra a formar parte del gabinete del Partido Nacionalista Vasco y cuando se traslada a vivir a Madrid, puesto que su trabajo está muy focalizado en el Congreso, donde, según Crónica Global, su noviazgo con Rufián ya era vox populi, a pesar de la discreción con la que ella siempre lo ha querido llevar.

Fue la propia Pagola quien se lo comunicó a Aitor Esteban, el líder de su partido, quien no dudó en darle la enhorabuena y obviar que se tratasen de formaciones diferentes. De hecho, su romance no ha influido para nada en el compromiso de ambos con su partido.