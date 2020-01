El triste mensaje de la expareja de Rufián: "Le supliqué mil perdones"

En el año 2018, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso de los Diputados, rompió su relación de tres años con Mireia Varela, una filóloga con la que el político independentista tiene un hijo en común. Mientras Rufián rehace su vida con la jefa de prensa del Grupo Vasco en el Congreso, Marta Pagola, Varela ha mostrado en Instagram un desgarrador mensaje donde deja claro que no ha superado la ruptura.

"Despedí 2018 llorando sabiendo que perdía al amor de mi vida. Le lloré todos los días, tardes y noches. Le supliqué mil perdones y desee cada hora su vuelta. Centenares de noches en vela. Sufrimiento inconmensurable. Aislamiento del mundo. Dolor a la gente que me rodeaba. Incomprensión del prójimo, terapias y medicación. Discusiones sin fin. Dolor, dolor y más dolor", escribió Varela.

""He despedido 2019 llorando sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él", sentencia la joven.

Varela, que acompaña el texto con una imagen en negro, concluye así su mensaje: "Hay cosas que el tiempo no puede curar, ni ocultar, ni cicatrizar. Hay heridas eternas. Hay amores que no mueren. Hay personas que no se olvidan. Hay momentos que no se superan. Hay errores que no se perdonan. La felicidad ni se busca ni se alcanza ni se encuentra, se construye. La vida son batallas; a veces hay que luchar y otras hay que saber rendirse. Y yo me rindo".