L'ampliació del Port de València rep un total de 216 al·legacions, el 95% positives

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha informat que ha rebut un total de 216 al·legacions al projecte d'ampliació de la Terminal Nord. D'elles, el 95% -205- són positives, mentre que el 3,7% (8) són negatives.

Així mateix, s'ha comptabilitzat una al·legació com a neutra -la d'una coordinadora que expressa preocupació per l'ocupació- i dos informes, de la Generalitat i l'Ajuntament de València. Així ho detalla l'APV en un missatge en el seu Twitter, en el qual mostra el seu "agraïment per tan massiu suport".

Aquest dimecres, en un comunicat, l'entitat ja havia destacat el "suport unànime" del teixit productiu de la Comunitat Valenciana a l'actuació i s'havia compromès a "estudiar, analitzar i contestar amb ànim constructiu cadascuna de les al·legacions presentades" al projecte d'ampliació nord del port adjudicat al grup MSC, "tal com s'ha manifestat en quantes ocasions s'ha plantejat aquest tema", amb l'objectiu d'"intentar incorporar les millores que es pogueren assumir".

Es tracta del projecte presentat per la companyia TIL (Terminal International Limited), filial d'MSC, per a la construcció i explotació, en règim de concessió administrativa, de la nova terminal de contenidors del port de València. El gegant navilier suís preveu invertir 1.011 milions d'euros.

Per a l'APV, el volum d'al·legacions "demostra l'interés que el projecte ha despertat en la societat i en els sectors econòmics de la Comunitat, conscients de la importància que en matèria d'ocupació, activitat i rellançament de la projecció internacional suposarà per a València, la Comunitat Valenciana i Espanya".