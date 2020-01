Nadal desvela su nada convencional pedida de mano a Mery Perelló y qué piensa de la paternidad

Rafa Nadal ha sido el protagonista de la última entrega de 60 Minutes, el veterano e icónico programa de CBS.

En él, el tenista de Manacor ha relatado detalles íntimos de su vida con la que ya es su mujer desde el pasado octubre, Mery Perelló. Así, durante la charla, el deportista y Mery desvelaron que no había habido pedida de matrimonio al uso. Todo lo contrario, no fue nada convencional. "Después de 15 años, no necesitas hablar mucho. Solo '¿qué tenemos que hacer?", bromeaba el tenista, a lo que ella respondió: "¿Sí o no?". "Bueno, aquí estamos", concluía por su parte el mallorquín.

Además, Nadal también habló de la intención del matrimonio de ampliar la familia, aunque, eso sí, siempre pensó que se convertiría en padre más joven. El deportista desea formar una familia, y no descarta tener tres hijos con su pareja.

De momento, lo que tenía claro era el hecho de ubicar su escuela de tenis, la Rafa Nadal Academy by Movistar, en Mallorca, su isla natal. "Podría haber ganado mucho más dinero yéndome a otro país, pero toda la gente a la que quiero está aquí", dijo.

"Para mí, regresar a Mallorca significa volver a una vida normal. La vida normal me hace feliz. No soy solo Rafa Nadal, el tenista. Me convierto en Rafa Nadal el ser humano, otra vez", explicó el deportista.