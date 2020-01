Ballarins de 25 a 60 anys llancen un "cant a la vida" contra la violència masclista en Les Arts

Disset ballarins de 25 a 60 anys pugen a les taules del Teatre Martin i Soler des d'aquest divendres, 17 de gener, com una mostra de l'"equip ferri" d'aquesta històrica companyia. "Ens anem com millor sabem, sense rancor i sense mirar arrere", ha manifestat en la presentació Rosángeles Valls, que va fundar el segell juntament amb el seu germà Edison.

En planejar el comiat va optar per arriscar-se i pujar a escena la violència masclista com a mostra del compromís d'Ananda Dansa per la dansa social, una aposta amb la qual els seus ballarins han girat per 25 països. "L'ocasió mereixia un espectacle amb amor i emoció: des de la cruesa de la mort cap a la llum", ha il·lustrat, en una invitació a "donar les gràcies per estar vius".

La mort és "la d'eixes dones que cada any perden la vida a les mans de les seues parelles, davant els ulls aterrits i impotents dels seus fills", mentre "la vida és la de les dones i eixos xiquets que han aconseguit escapar de la violència". "I ací estem totes i tots, per a estendre'ls la mà per a recuperar l'alegria de viure", ha reivindicat la coreògrafa.

'Âtman, el comiat' proposa així "una reflexió compassiva i poètica sobre eixe amor que genera violència, esbiaixant fins i tot la vida dels qui estima", per al que parla del patiment, els trànsits de la vida, l'esperança i la felicitat de les dones. El nom està carregat d'intenció: Âtman significa ànima en sànscrit i recorre "les entranyes del dolor, la tristesa, la mort i també la vida", mentre que 'comiat' és "permís per a marxar-se".

"MÚSICA DIRECTA A L'ÀNIMA"

Amb música composta per Pep Llopis, interpretada per l'Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV) sota la batuta de Cristóbal Soler i cantada per Jonatan Penalba, l'obra es basa en el 'cant d'estil' valencià i en poemes de Vicent Andrés Estellés per a parlar de violència masclista a través de les cançons. Però ho fa optant per la poesia i la bellesa i no per la tristesa, com ha ressaltat el mestre: "Música que arriba directa al cor, a l'ànima".

Es tracta d'un homenatge a la ciutat on va nàixer Ananda Dansa "de forma casual i per necessitat" i a la València que els ha vist créixer i mantindre la seua "savoir affaire". "Tenia una cosa clara: si el treball no era fluït, no teníem necessitat d'arriscar-nos tant en el nostre últim espectacle", ha subratllat la directora, remarcant que el tancament va ser una decisió "meditada" després de passar per "tots els envits dels governs d'Espanya i 20 anys del PP a la Comunitat".

Per a aconseguir-ho, 'Âtman' compta en el repartiment amb l'actriu Rebeca Valls i fins a 17 ballarins d'Ananda Dansa, entre ells Irene Mira que compleix 60 anys. Valls, que firma la idea, creació i direcció coreogràfica, també és l'autora dels elements escènics. El muntatge es basa en material coreogràfic de Paloma Calderón, Cristina Maestre, Sara Canet, Miguel Machado, Renata Valls, Toni Aparisi i de la pròpia Rosángeles.

L'equip es completa amb Toni Aparisi, assistent de direcció; Nacho Diago, responsable de la direcció actoral; Pascual Peris, dissenyador de vestuari; Antonio Castro, responsable d'il·luminació; Amparo Panadero, autora de textos i lletres, i Rodolf Sirera en l'assessorament literari.

Toni Aparisi, Paloma Calderón, Cristina Maestre, Sara Canet, Miguel Machado, Renata Valls, Lorenza Di Calogero, Yolanda Peña, Paula Quiles, Isabel Abril, Susana Rodrigo, Cristina David, Julia Cambra, Irene Mira, Abel Martí, Paco Bodi i Jose Giménez constitueixen la nòmina de ballarins d'aquesta festa de comiat.

És una coproducció de Les Arts i Ananda Dansa, amb la col·laboració de l'Institut Valencià de Cultura (IVC) i el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna (València), que obri el teló de 'Les Arts és Dansa'.

Tant aquest primer cicle de dansa com l'elecció d'Ananda Dansa com a companyia inaugural s'emmarquen en la nova línia artística del coliseu. "L'obertura a nous públics també implica diversificació de l'oferta, i la dansa és una disciplina imprescindible en qualsevol teatre d'òpera europeu", ha asseverat el director artístic, Jesús Iglesias Noriega, amb Les Arts com a aparador del talent valencià.

Després d'aquest divendres, el Martín i Soler acull més funcions del punt i final d'Ananda Dansa els dies 19, 22, 25, 26 i 31 de gener, a més de dos representacions l'1 i 2 de febrer. Les localitats, a 25 euros, estan a la venda en les taquilles i en '