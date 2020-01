Pablo Rivero, Toni Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó', asegura que propuso que mataran a su personaje

Pablo Rivero acudió el martes a El faro, programa de Mara Torres en la Cadena SER, para hablar de su nueva novela, Penitencia. El actor tuvo tiempo para hablar de temas como su familia, sus veranos en Denia (Alicante), su relación con el mar y, por supuesto, su papel en la serie Cuéntame cómo pasó.

"Trabajamos de una manera que nos da muchas alegrías y también muchos dolores de cabeza", explicó el intérprete que da vida a Toni Alcántara. "El éxito de la serie es cómo todo el equipo nos involucramos".

"Muchas veces me dejo la vida en el trabajo, no solo en la serie, sino en el teatro, ahora que estoy escribiendo... y a veces no compensa tanto", añadió Pablo Rivero. "Estoy muy contento pero estoy casi más contento porque tengo vida, porque está nivelado".

"¿Qué pasaría si mataran a tu personaje?", preguntó Torres después. "Hubo un momento que lo dejé caer. No es que lo quisiera matar, lo que pasa es que llegamos un punto, en toda la trama de Tánger, cuando la trama del Gal (Grupos Antiterroristas de Liberación) y demás, que el personaje tocó un punto muy bestia, muy de la serie 24, de Jack Bauer", contó el actor.

"Yo en ese momento pensé 'Joder, un personaje que lo que quieres contar con él es que es un luchador y que siempre ha luchado por la verdad, pues si no murió en una manifestación o no murió encerrado en un interrogatorio, porque era demasiado extremo, si de repente muere en algo así, yo estaría satisfecho'. No me hubiera importado en ese momento", explicó.

En ese momento de la historia, al final de la temporada 15, el actor parecía que se iba a marchar definitivamente de Cuéntame cómo pasó, pero finalmente, el actor regresó como personaje fijo.

Aun así, parece que el intérprete y escritor ahora prefiere que no muera, pues la situación de Toni Alcántara es muy diferente: "Ahora el personaje tiene un punto de humor y de canalla más real y cotidiano".