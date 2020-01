La Comissió Ciutat-Port demana la suspensió cautelar del procés per a l'ampliació del port en noves al·legacions

En les seues al·legacions, -donades a conéixer en roda de premsa-, avisa d'efectes negatius" tant en la salut de les persones com en el medi ambient, al mateix temps que denuncia "irregularitats" en el procés de licitació, tant en l'"absència de documentació essencial" com per un "possible efecte distorsionador" de la lliure competència entre empreses a l'hora de presentar-se al concurs.

En aquest sentit, apunta que el concurs -al qual només es va presentar una oferta, la de la multinacional TIL, filial de MSC, pendent de concessió definitiva- estava "viciat" i avisa d'un possible "tracte de favor" a empreses com aquesta, ja que els plecs contemplen que l'Autoritat Portuària de València (APV) abonarà al concessionari el 80% de les inversions en obres i instal·lacions no desmuntables en la seua actual terminal.