La estrella de YouTube NikkieTutorials sale del armario: "Soy una mujer trans"

Este lunes, la youtuber NikkieTutorials revolucionó internet al compartir un secreto que había estado guardando durante años: "soy una mujer trans". Las redes se han volcado en apoyarla y darle amor y comprensión.

Pero no todo iban a ser buenas noticias, Nikkie denuncia que le hubiera gustado compartir la noticia cuando estuviese lista, pero "en este mundo hay gente que odia a otras personas por ser quien realmente son", y fue chantajeada por sujetos que querían vender su historia a la prensa.

Dice que al principio tuvo miedo, que no entendía cómo hay gente tan malvada que no puede respetar la verdadera identidad de otros. Los que la chantajeaban pusieron la excusa de que estaba mintiendo, que no quería contar su verdad o que ella estaba muy asustada de que los demás supiesen quién era de verdad.

La maquilladora no dejó que la intimidaran más: "No estoy asustada de la gente que está intentando chantajearme, y creo que ellos podrían poner mi vida patas arriba, así que esto es para vosotros, espero que os podáis sentar bien encima". Sentencia mientras enseña a cámara su dedo corazón.

Nikkiequiere dejar claro que esto no cambia nada: "Mi amor por el maquillaje siempre ha sido real, siempre he sido real [...]. No sé si la gente va a aceptarme, pero no he cambiado, sigo siendo la misma Nikkie ahora que la que visteis hace algunos años".

Cuenta que desde pequeña siempre supo que era una chica y que no entendía por qué tenía que llevar el pelo corto y pantalones, que siempre quiso llevar vestidos, jugar con muñecas y experimentar con los pintaúñas.

También da las gracias a su madre por apoyarla desde el primer momento y aceptarla como es, porque es lo que más necesita cualquier niño o niña trans cuando son pequeños.

"A los 6 me dejé crecer el pelo, a los 7-8 ya vestía por completo como una niña y me sentía increible". "Sé que mucha gente me lo va a preguntar, sí, empecé a transicionar cuanto tenía 14 años y comencé a tomar hormonas porque no dejaba de crecer, supuestamente debería haber crecido mucho más (mide 1,89 m). A los 19 transicioné por completo mientras estaba en YouTube. Es muy loco porque vosotros me habéis visto convertirme en quien soy de verdad", relata.

Una de las cosas más difíciles que ha tenido que pasar es conocer a gente nueva y, cuando ya se hacen muy cercanos, tener que salir del armario ya que no quería ser reducida a sólo esa pequeña parte de su vida. "Es descorazonador cuando ya has hecho la transición y piensas que ya está cerrado ese capítulo de tu historia, pero nunca puedes cerrarlo del todo".

Tuvo miedo de contarle al ahora su prometido quién era por temor a perderle. Cuando se lo dijo se quedó en shock, pero la aceptó tal y como era. "Dylan es un ser humano muy fuerte e inspirador, es un honor estar a su lado".

Ahora dice que por fin acepta y abraza su historia porque ya es hora de ser quien realmente es.

Nikkie es conocida por sus desternillantes vídeos de maquillaje y sus locos retos en YouTube. Ha contado en su canal con estrellas como Lady Gaga, Kim Kardashian, Becky G, Ashley Graham o Drew Barrymore entre otras.