Lucía, en 'First dates': "La parte que más me gusta de mi cuerpo es mi forma de ser"

Tanto Lucía como Santiago acudieron este lunes a First dates con la esperanza de encontrar el amor, pero al final, ninguno de los dos quiso volver a quedar al comprobar las pocas cosas en común que tenían.

El primero en llegar fue el vallecano, que le reconoció a Lidia Torrent que en el amor le había ido muy mal porque "me he enamorado dos veces, pero no ha servido de nada", y añadió que "tengo pinta de golfo, pero luego no ligo ni para atrás".

Eso sí, no dudó en reconocer que "mi chica ideal es Marisa Zapata [una de las camareras gemelas del programa], tiene mi toque entre el flequillo, lo maja que es...". Torrent llamó a las hermanas (Cristina y Marisa) para averiguar si Santiago las diferenciaba, y así fue: "Una chica como ella te robaría el corazón", comentó la catalana.

Santiago, con Cristina y Marisa Zapata y Lidia Torrent, en 'First dates'. MEDIASET

La siguiente en entrar al local de Cuatro fue Lucía, una joven madrileña que en su presentación afirmó que "la parte de mi cuerpo que más me gusta es mi forma de ser", y añadió que "me considero moderna choni porque me gusta ir en playeras con vestido o pantalones ajustados".

En la cena, los nervios les jugaron mala pasada, pero hablaron de sus gustos, aficiones, mascotas, proyectos de futuro, música... "me gusta mucho el reguetón", comentó Lucía, a lo que Santiago contestó: "Eso es un pestiñazo".

Al final, el vallecano no quiso una segunda cita con Lucía, mientras que la joven coincidió con Santiago ya que "no me ha gustado mucho la cena y tampoco su forma de ser".