'Bojiganga' y 'Corín Tellado el espectáculo', las producciones teatrales con más opción de galardón en los Premios Oh!

Ambos competirán por ganar, entre otras cosas, el Premio al Mejor Espectáculo junto a 'Niu. Under the Coconuts', de Escenapache, y 'Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte', de Teatro del Norte. Así se ha destacado durante la presentación de la citada gala, en la Casa de la Palmera, sede de Divertia Gijón.

El presidente de EscenAsturias, Luis Alija, ha resaltado que a esta edición de premios se han presentado 151 candidaturas de 14 compañías, con un total de 17 espectáculos. Las entradas para la gala, de carácter gratuito, podrán recogerse en las taquillas del Jovellanos a partir del próximo día 29.

Alija ha destacado que las compañías mantienen una gran producción. En este sentido, ha insistido en que aunque el estado del sector es precario en Asturias, las compañías quieren seguir produciendo y creando.

Asimismo, la gala, inspirada en los años dorados de Hollywood, será presentada por Neréa Vázquez y Pedro Durán, pero participarán en ella casi 30 personas del sector, con un especial protagonismo de técnicos, taquilleros y personal de limpieza y acomodación, por ejemplo, que no se ven en los escenarios pero también hacen posible los espectáculos.

En cuanto al resto de galardones, optan a Mejor Espectáculo para la Infancia: 'Blancanieves XXI', de Guayominí Producciones; 'Celeste', de Luz, micro y punto; y 'La pintora Flora', de Fantastique Company.

Asimismo, son finalistas al Premio a Mejor Dirección: Laura Iglesia, por 'Corín Tellado el espectáculo'; Maxi Rodríguez, por 'Niue. Under the coconuts'; y Sergio Gayol, por 'Bojiganga'. En el caso de Mejor Autoría, los finalistas son: Laura Iglesia, Mar Gasco (¡Bee! -El rebaño-), Maxi Rodríguez y Pablo Dávila (Memento Vivere).

Optan por su parte, a Mejor Interpretación Masculina, Alberto Rodríguez (Niue. Under the coconuts); Carlos Mesa (Niue. Under the coconuts); Pablo Dávila (Memento Vivere); y Pepe Mieres (J'attendrai).

En cuanto a Mejor Interpretación Femenina, serán Bárbara Rodríguez (Bojiganga); Cristina Alonso (Retablo de la avaricia, de la lujuria y la muerte); y Laura Piquero (Corín Tellado el espectáculo) quienes compitan por el galardón.

Además, El Jaleo Producciones Artísticas por 'Corín Tellado el espectáculo', Fantastique Company por 'La pintora Flora' y Teatro del Cuervo por 'Bojiganga' competirán por el premio a la Mejor Producción.

En el apartado de Mejor Diseño de Iluminación, los finalistas son Alberto Ortiz (Corín Tellado el espectáculo); Eduardo Espina (Bojiganga); y Rubén Rayán (El Pelayo), mientras que en el caso de Mejor Composición Original/Espacio Sonoro lo son Álvaro Bárcena (Blancanieves XXI); Sara Muñiz (La pintora Flora); y Verónica R. Galán (Celeste).

En la categoría de Mejor Cinematografía, Adrián Cuervo (La pintora Flora); Alejandro Hidalgo y Sergio Gayol (Bojiganga) y Vicente V. Banciella (El Pelayo) optan al premio, como también lo hacen Azucena Rico ('Blancanieves XXI' y 'Bojiganga') y Nieves Rico, Yolanda González e Inés Argüelles (El Pelayo) en el caso de La Mejor Indumentaria o Caracterización.

TROFEOS CREACIÓN DE CURSILOVE

Esta edición es la segunda que organiza EscenAsturias, tras la unificación de las asociaciones ACPTA y ForoEscena. Los trofeos de los Oh! han sido creados por la artista Cursilove (Gijón, 1981) y son una "metáfora visual" de todo lo que hay detrás de una pieza escénica. La imagen de los premios que otorga EscenAsturias está patrocinada por LABoral Centro de Arte.

Esta undécima edición cuenta con el patrocinio de Divertia, Fundación SGAE, la Consejería Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias Laboral Ciudad de la Cultura y LABoral Centro de Arte.