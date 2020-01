Les parades del tramvia indicaran l'hora d'arribada

La Generalitat instal·larà un nou sistema d'informació per als viatgers del conjunt de la xarxa tramviària de Metrovalencia, que per mitjà de teleindicadors LED informaran del temps de pas, així com d'altres qüestions relatives al servei, incidències, avisos o recomanacions.

Aquests dispositius se situaran en les parades de les línies 4, 6 i 8 que corresponen al servei tramviari de Metrovalencia, així com en el Lloc de Comandament, situat a València Sud, va detallar aquest diumenge l'administració autonòmica en un comunicat.

El pressupost de licitació establit per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ascendeix a 1.224.189,92 euros, IVA inclòs. Amb aquesta actuació s'instal·laran pantalles de tecnologia LED en totes les parades del tramvia, més o menys dos per cada baixador, la qual cosa representa uns 80 teleindicadors. Dins d'aquesta mateixa actuació, es contempla substituir en l'estació de Marítim Serradora els actuals teleindicadors per pantalles TFT, que permetran difondre diferents continguts “molt més amplis que els actuals”.

Tots aquests teleindicadors s'han projectat amb el sistema Ciber-pass per a invidents, que permet sota demanda que la informació que apareix en el teleindicador es puga escoltar per a facilitar l'accés d'aquests continguts a un major nombre de persones.

El sistema d'informació previst recull dades del Control de Trànsit Centralitzat (CTC) sobre la ubicació dels trens (circuits de via), així com de la ubicació dels trens (número de tren). D'aquesta informació s'extrauen els horaris i les destinacions dels pròxims trens en les andanes de les estacions. Finalment, la informació és enviada als teleindicadors via xarxa IP-VPLS

EMT des del Forn d’Alcedo i Sedaví

D'altra banda, prop de 12.000 persones han utilitzat la línia 9 d'autobús de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per a anar des del Forn d’Alcedo i Sedaví fins al centre de la ciutat durant el primer mes del nou itinerari de la línia.

La seua prolongació des de la Torre fins a arribar al Forn d’Alcedo passant pel municipi de Sedaví havia sigut una demanda del veïnat i “les bones dades” durant el seu primer mes “demostren el bon acolliment” entre els usuaris, van destacar aquest diumenge des de l'Ajuntament de València.

Des del 9 de desembre fins al 9 de gener, cada dia prop de 400 persones han pujat, de mitjana, als autobusos municipals en les parades que donen servei al nou trajecte de la línia, que connecta de manera directa al veïnat de Forn d’Alcedo amb el centre de la ciutat i amb el seu hospital de referència, el Doctor Peset.

Per a millorar el servei, l'entitat municipal ha augmentat el nombre de viatges i autobusos de la línia per a mantindre la freqüència en hores punta i millorar-la a les vesprades. També ha incrementat en sis el nombre de conductors perquè la prolongació no tinga incidència en la resta de la xarxa.

“La prolongació de la línia 9 mostra la voluntat de l'EMT de donar servei a l'àrea metropolitana. Des de l'EMT sempre estem a la disposició de l'Autoritat de Transport Metropolità per a impulsar amb l'Ajuntament de València i la Diputació de València nous recorreguts per a oferir els nostres serveis a l'àrea metropolitana”, va afirmar aquest diumenge el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

Més informació en els baixadors del tramvia

Equiparació amb el metro. El nou sistema d'informació en les parades del tramvia suposa que els viatgers disposaran del mateix servei que en les estacions del metro.

Pressupost. La millora suposarà una inversió de 1,2 milions d'euros per part de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Invidents. Els teleindicadors permetran que els invidents puguen beneficiar-se del sistema, que està equipat amb una tecnologia que emet per veu els continguts sobre arribades, avisos i incidències del dispositiu.