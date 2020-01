Monasterio quiere "subastar" Telemadrid: "No hace un servicio público ni mantiene la neutralidad"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que de cara a apoyar los Presupuestos regionales apuesta por quitar la 'grasa' de los mil millones que han detectado que hay en subvenciones a determinados "chiringuitos" y ha apostado por "subastar" Telemadrid y que esa partida, que asciende a "80 millones de euros al año", se dirija a Sanidad, Educación e infraestructuras.

Monasterio ha reconocido que aún no ha comenzado a reunirse ni con PP ni Cs para hablar de las cuentas autonómicas (por el momento prorrogadas) a los que pedirá "una reducción del gasto ineficaz". Ha asegurado que Vox ha estado estudiando los presupuestos y que ha detectado partidas de mil millones de euros que se destinan a subvenciones que podrían ir dirigidas a otro tipo de asuntos que "de verdad reviertan en beneficio del contribuyente".

A su parecer, este es el caso de Telemadrid, al que se le destina todos los años 80 millones de euros cuando "ni siquiera hace un servicio público ni mantiene una neutralidad ideológica". "Creo que lo mejor para Telemadrid es subastarlo, manteniendo el empleo y los puestos de trabajo, y esos 80 millones dedicarlos a Educación o adaptar las universidades al mercado de trabajo. Esto es lo que me interesa y no tanto Telemadrid, pero esto solo se atreve a decirlo Vox", ha lanzado.

De cara a dar su apoyo en los presupuestos, además de "una bajada de impuestos" ha insistido en la reducción "del gasto político ineficaz" después de 24 años del PP "creando grasa en el sistema con miles de puestos que al final detraen recursos de todos los madrileños". "Me río de algunos que dicen que son liberales, yo aún no he visto a un liberal que aumente el gasto ineficaz y eso es propio de socialista", ha criticado.

Asimismo, en dichas cuentas, la líder de Vox en Madrid cree que se deberían revisar las subvenciones de violencia de género para conocer si realmente llegan a estas mujeres y no se van a parar a "carteles en la calle o conferencias".

En cuanto a si exigirán algún requisito para la concesión de ayudas como la Renta Mínima de Inserción, la portavoz de Vox ha apostado por ser "exigentes" a la hora de dar este tipo de prestaciones porque no puede ser que "alguien que acaba de saltar la valla llegue y reciba todo tipo de subvenciones y no un autónomo en España con hijos".

"El que entra en España de forma legal muy bien, pero el que entra ilegal no tiene que tener privilegios sobre españoles que tienen un revés y que se merecen toda la atención", ha expuesto, para a continuación proponer que las ayudas tienen que estar disponibles en todas las autonomías sin perder la renta al trasladarse de provincia.

Nula relación con Cs y PP

Por otro lado, Monasterio ha reconocido que no mantiene casi relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni con el vicepresidente, Ignacio Aguado, situación que ha tildado de "absurda" cuando "están ahí por los votos" de su formación.

"Igual están ocupando los sillones para languidecer, pero si realmente quieren sacar algún proyecto lo lógico es que nos sentemos y trabajemos en equipo para los que nos han votado", ha sostenido.

Asimismo, sobre la Comisión de Investigación de Avalmadrid, Monasterio se ha cuestionado por qué la formación 'naranja' la apoyó cuando forma parte del Gobierno. Desde Vox, decidieron apoyarla porque si Cs ha considerado necesario investigarla, estando cuatro años en la Cámara regional es por algo y es "razonable".

Ha afeado que Cs quiera cerrar la entidad cuando lo que hay que hacer es "estudiar lo que está mal para poder mejorarlo". "Esta comisión nos va a ayudar a todo eso y creo que el PP no tiene que tener miedo", ha sostenido, incidiendo en que no es necesario un cambio de nombre de la empresa, aunque no cierra la puerta que deje de estar presidida por un alto cargo de la Comunidad.

Por último, la portavoz de Vox ha criticado que lo primero que hayan hecho durante los primeros meses de Gobierno es "aumentar el número de consejerías y comisionados", incumpliendo el ideario de Vox. "Ahora vienen los presupuestos y me gustaría ver gestos claros de defensa de los puntos de Vox y de sus votantes", ha lanzado a ambas formaciones.