La 'influencer' Tammy Hembrow revela que "todos los deportistas del mundo" le envían mensajes

Tammy Hembrow es una influenceraustraliana que acumula más de 10,5 millones seguidores en Instagram. Su especialidad es el fitness y por tener un perfil deportivo, asegura que deportistas profesionales de todo el mundo le escriben para ligar con ella, informa el diario As.

Con 25 años y un físico muy llamativo, Tammy aseguró en el podcast Hanging With The Hembrows que "todos los deportistas del mundo me mensajean". "Lo juro por Dios", enfatizó la joven.

Hembrow afirma que la totalidad de miembros de un equipo deportivo se pusieron en contacto con ella para ligar, aunque la joven no quiso revelar la identidad de ninguno de estos donjuanes. La influencer especificó que uno de los deportistas profesionales le preguntó si tenía novio.

Tammy contó las opciones que tienen los candidatos: "Si pienso que un tío está súper bueno y es guay, puede que conteste y le permita invitarme a salir".

La joven se hizo famosa tras haber sido madre y por sus fotos en las que presumía cómo había recuperado su figura tras el embarazo gracias a un estricto programa de entrenamiento.