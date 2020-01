Braulio Rodríguez advierte de que el futuro de Guadalupe "es una realidad que tiene que resolver la Santa Sede"

Ha sido a preguntas de los medios antes de comenzar las Octavas Jornadas de Pastoral que organiza la Archidiócesis de Toledo en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes.

Sobre las voces que piden que Guadalupe pase a Extremadura, algo que también ve con buenos ojos Francisco Cerro que tomará posesión como arzobispo de Toledo el 29 de febrero, Braulio Rodríguez ha dicho que "Extremadura es una palabra demasiado grande porque en la diócesis de Toledo hay treinta y tantos pueblos que son tan extremeños como el resto y a mi no me han preguntado nunca ser de la diócesis de Plasencia, Coria-Cáceres o de Mérida-Badajoz".

No obstante, ha dejado claro que a él no le toca este tema. "Yo he dicho las cosas claras en estos diez años y ahora veremos a ver, pero en realidad lo que no deben hacer los políticos es meterse donde no le llaman", ha pedido el arzobispo.

PREPARANDO LA SUCESIÓN

Rodríguez ha explicado que está trabajando estos días y preparando "todas las cosas bien" para que cuando llegue el nuevo arzobispo se encuentre la diócesis, que es "un ser vivo", en marcha como a él le ocurrió cuando llegó hace diez años a Toledo.

Sobre las Octavas Jornadas Pastoral que este sábado dan el pistoletazo de salida, ha explicado que "es bueno tener en cuenta la familia como una realidad natural". "Cuando digo natural no digo que no sea creada, sino que es una realidad que necesita el ser humano para lo que consiste el mismo ser humano", ha afirmado.

"Si es una realidad que se desestructura, entonces todo el sujeto humano y toda la sociedad de algún modo está sufriendo", ha apuntado Rodríguez, quien ha se ha preguntado: "¿Si no hay una familia, cómo va a poder vivir el ser humano? Vive, pero malamente", ha zanjado.