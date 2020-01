Tu horóscopo diario: sábado 11 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 11 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Te va a atraer mucho hoy todo lo que tenga que ver con el arte o con el espectáculo y eso te llevará a interesarte por esas disciplinas o incluso a hacer una pequeña escapada para disfrutar de algo. Lo cierto es que lo pasarás muy bien, te compensará.

Tauro

No dejes que la nostalgia se imponga hoy en tu corazón. Es cierto que las cosas no son como eran antes, pero eso es propio de la esencia de la vida y debes asumirlo. Hay muchas oportunidades y cosas muy positivas que aún están por llegar.

Géminis

No es tiempo de rendirse y no lo vas a hacer en una tarea que te has impuesto y que significa trabajo y esfuerzo y estar muchas horas delante de un ordenador. Pero te dará mucha satisfacción saber que avanzas hacia tu objetivo.

Cáncer

Acumular más estrés no te conviene, así que lo mejor que puedes hacer hoy es no hacer nada, disfrutar del tiempo libre sin programarte ninguna actividad, Deja fluir todo y no mires el reloj, así podrás desconectar de todas las tensiones de la semana.

Leo

Vas a conocer a alguien que te traerá un soplo de aire fresco, algo que esperabas desde hace tiempo y que no tiene que ver necesariamente con la pareja, pero sí con alguna clase de amor. Déjate llevar y descubre lo maravillosa que puede ser la vida.

Virgo

Una parte de tu tiempo libre lo vas a dedicar a terminar algún tema de trabajo que preparas con calma, pero sin dejar de hacer cada día un poco. Es una buena idea que te llevará a terminarlo y poder repasarlo todo sin prisa. Tu autoexigencia te llevará a hacerlo perfecto.

Libra

Cuida que un exceso de romanticismo no te deje ver la realidad de lo que tienes más cerca. Está bien pensar en que todo es positivo y las personas son amables, pero tampoco es malo ver la realidad y saber los defectos de cada persona para no llevarse sorpresas.

Escorpio

Ponte a ahorrar ya si quieres darte ese capricho o hacer ese viaje que tanto te apetece porque cuanto antes empieces antes te ilusionarás con un proyecto que puede ser realidad si sabes renunciar a otras cosas. Si lo haces con tiempo, no lo notarás tanto.

Sagitario

La tecnología te tentará hoy y vas a disfrutar invirtiendo horas en informarte y aprender temas relacionados con ella que te puedan servir para ampliar conocimientos y para tus aficiones. Lo compartirás con alguien que también sabe del tema.

Capricornio

Sueles tener un perfil conservador y tranquilo a la hora de buscar pareja y no te lanzas a cualquier aventura que pase por delante incluso si te atrae mucho. Hoy estarás un poco en esa línea y si conoces a alguien, vas a preferir mantener las distancias.

Acuario

Tu tarea más importante para hoy es relajarte y olvidar cualquier clase de conflicto que hayas tenido. Cambiar el chip y ponerte a hacer alguna tarea doméstica que te guste, quizá cocinar o la decoración, te traerá unos momentos muy agradables.

Piscis

Vas a encontrarte con alguien muy importante para ti y que quizá ha tenido mucha influencia en tu vida porque te ha ayudado en situaciones difíciles o a conseguir tus objetivos. Lo más importante es que sepas mostrar tu agradecimiento con generosidad.