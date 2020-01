Fiscalia demana presó per a un home que humilià un altre en Facebook per ideologia: "Chavista, proassasí del teu poble"

L'home, de 43 anys, està acusat d'un delicte comès en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució i, a més de la pena de presó, el fiscal reclama una multa de 3.600 euros i inhabilitació especial per a professió o oficis educatius en l'àmbit docent, esportiu i de temps lliure per set anys.

També sol·licita al jutge que se li prohibisca utilitzar Facebook durant cinc anys, la qual cosa implicaria el tancament del seu compte-perfil, així com que es procedisca a la retirada dels missatges lesius per part de la mercantil titular de la xarxa social. En matèria de responsabilitat civil, es reclamen 2.000 euros per a la víctima per danys morals, segons consta en la qualificació, consultada per Europa Press, elaborada per la secció de delictes d'Odi de la Fiscalia de València, dirigida per Susana Gisbert.

Segons arreplega l'escrit fiscal, la víctima va publicar a l'abril del 2017 un missatge en el seu compte de Facebook i l'acusat, qui no tenia cap tipus de relació amb la víctima, li va contestar "amb un ànim essencialment injuriós, despectiu i amb clara intenció d'humiliar, desacreditar i menysprear tant a ell com a les persones que comparteixen la ideologia política d'aquest".

En concret, en eixe moment va contestar: "Em cague en tu i el teu comunisme, chavista de merda, proassasí del teu poble, de voler que el teu poble passe misèries".

A continuació, l'acusat va seguir publicant més missatges dirigits a la víctima "amb el mateix to agressiu, reptador, despectiu, profundament injuriós, ofensiu, humiliant, promovedor de sentiment d'odi i hostilitat i incitador a la violència cap a les persones de la ideologia política de la víctima, així com lloador de l'actuació del dictador Franco contra els represaliats polítics després de la Guerra Civil espanyola".

Així, va escriure: "'Podemierdas', estàs a favor de matar el teu poble com l'inmadur, què bo va ser don Francisco amb els vostres avis, ARRIBA ESPAÑA, vos guanyàrem en dos guerres civils i tornaríem a guanyar 'panolis'".

Un altre missatge deia: "L'únic problema és eliminar merda comunista com vosaltres. Què bo va ser don Francisco Franco amb els vostres avis. 'Rogelios' de merda a afusellar, que bla va ser don Francisco Franco amb els vostres avis (...) 'Podemierdas os daba p'al pelo'".

L'acusat, segons el fiscal, va fer aquestes manifestacions motivat per l'odi, la fòbia i ressentiment cap a les persones d'ideologia filocomunista. Aquesta actuació ha provocat en la víctima un fort sentiment d'humiliació i menyspreu.