Oltra assegura que es compleix el protocol d'eradicació de la Xylella i "no hi ha raó" per a les crítiques d'AVA-Asaja

AVA-Asaja forma part de la Comissió de Seguiment del pla d'eradicació de la Xylella, de manera que està "permanentment al dia de les actuacions que s'estan duent a terme", ha subratllat Oltra, perquè creu que "no hi ha cap raó" per a aquestes declaracions.

En tot cas, ha dit, "la Conselleria es reuneix periòdicament amb el sector agrícola i atén les seues reivindicacions i les seues necessitats".

Així ho ha manifestat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en ser preguntada per les crítiques de l'organització agrària, que durant la presentació del Balanç Agrari del 2019 acusava Mollà de no haver actuat bé davant d'aquesta plata i avançava que "potser es presente algun denúncia contra l'actuació de la Conselleria".

Oltra ha recordat que el pla d'eradicació de la Xylella està auditat per la Unió Europea, per la qual cosa "si hi haguera un hipotètic incompliment, les primeres a intervenir i assenyalar incompliment serien les institucions europees".

El seu protocol té una "normativa clara" que estableix que no només s'eliminen els arbres afectats i marca un perímetre al voltant per a l'eradicació, la qual cosa segons Oltra "està generant un verdader drama social als agricultors afectats i a les seues famílies". De fet, "agricultors alacantins van reivindicar passar a la contenció", ha recordat.

El problema de la Xylella, que afecta principalment la província d'Alacant, és "complex" i "molt greu", ha sentenciat.