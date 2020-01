La contundente respuesta de la madre de la niña viral de la Cabalgata a Cristina Pedroche: "Tiene más cerebro que tú"

"¡El camión!", gritaba desesperada una niña durante la pasada Cabalgata de Reyes del 5 de enero en la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal para que no se produjera un atropello en uno de los días más importantes del año para los más pequeños. El vídeo se hizo viral.

La joven lo que quería era 'salvar' a su padre, un reportero de Canal Sur que estaba realizando un directo y que tenía en sus manos un coche por control remoto. El 'peligro' en cuestión era uno de los tractores, que se dirigía hacia él transportando las carrozas. La imagen dio tales vueltas por internet que llegó hasta Zapeando.

#ADEspecialReyes momentazo de la hija @FGHaldon avisando a su padre en plena conexión en directo de que no se ponga delante de los vehículos de la cabalgata porque le pueden atropellar . Esa niña y sus padres, de 10

En el programa, Cristina Pedroche hizo una serie de bromas al respecto, elucubrando el porqué la niña se mostraba tan alarmada. "Lo siento muchísimo, pero esa niña no quería salvar al padre. Quería salvar al coche teledirigido, vamos", aseguró entre risas la colaboradora.

Pero el vídeo de la presentadora ha llegado hasta la madre de la pequeña, a la que no le ha hecho ninguna gracia y ha decidido ser ella misma la que conteste a Pedroche.

"No, guapa. Gracias a Dios mi hija tiene más cerebro que tú", respondía a través de su cuenta de Twitter Mariola, la madre, que, de hecho, se autodefine en la red social como "una persona ordinaria con cosas extraordinarias" y con cuatro 'emes': "Maquilladora, Madre, Malhablada y Motera".

No, guapa.

Mi hija gracias a dios tiene más cerebro que tú 🤭

El mensaje tiene ahora mismo cerca de 10.200 likes y algo más de 2.000 retuits, así como cerca de 200 respuestas, muchas de ellas alabando su valentía a la hora de responder y otras tantas reaccionando en contra de que se moleste por una simple broma.

De hecho, muchos hacían constar que posiblemente ese chiste estuviera guionizado y que ni la propia Pedroche sería quien lo había escrito, pero ello no aplacó a Mariola, que salió al paso.

"A ver, sé que eso está guionizado (obviamente), pero una cosa es intentar hacer humor y otra muy diferente es conseguirlo. Y a mí esta tipa no me hace gracia ninguna por mucho chiste que le pongan a leer. O tienes gracia o no la tienes, no hay más. Y esta precisamente graciosa no es", sentenció.

Y esta precisamente graciosa no es... — mariola✊✌ (@mariolitaR6) January 7, 2020

Poco después, además, volvió a incidir en el tema con una serie de tuits en los que criticaba la falta de "televisión de calidad" y no "entretenimiento para borregos", la cantidad de cuentas falsas en Twitter ("Personas con más cuentas B que Bárcenas", bromeaba) y la posibilidad de tomarse un chupito por cada una de las personas que le recuerdan que todo el programa está en el guion.

En menos de un día más de 600 seguidor@s nuevos.

Todo por decir que mi hija de 3 años tiene más cerebro que Cristina Pedroche.



Me reconforta saber que somos muchas las personas que queremos tv de calidad y no entretenimiento de borregos — mariola✊✌ (@mariolitaR6) January 8, 2020

Personas con más cuentas B qué Bárcenas