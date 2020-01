Cristina Pedroche se plantea dejar de dar las Campanadas: "Cada vez tengo que aguantar más críticas"

La presentadora Cristina Pedroche podría haber llegado al límite de su paciencia y se está planteando no dar las Campanadas de Nocheviejas nunca más.

Sus compañeros del programa Zapeando en La Sexta le preguntaban sobre su vestido y sobre si el cambio de este año suponía el fin de las transparencias.

"A lo mejor estamos ante el fin de las Campanadas", decía Pedroche, ante el asombro de todos, por lo que se explicaba: "Cada año es más difícil, cada año ponemos el listón más alto, cada vez tengo que aguantar más críticas... Los años anteriores, porque enseñaba mucho, este año sólo enseño un trocito de brazo y también me dan por todos sitios... a mi me encanta dar las campanadas y soy feliz construyendo este sueño, pero no pasa nada, hay más, que soy una presentadora que puede hacer más cosas", decía.

En la mesa de colaboradores estaba también el periodista especializado en moda Josie, que se encargó de coordinar el diseño de este año, el famoso vestido-escultura. "Si el año que viene quieres hacerlas por supuesto hay una idea, que ya la tengo", decía el periodista. La presentadora aclaraba que la decisión primera de presentar o no las uvas no depende de ella, sino de la cadena.

Cristina Pedroche también contó que tuvo muchas dificultades para usar el vestido, que empezó a ponerse a las diez de la noche y no estuvo bien colocado hasta minutos antes de la retransmisión.

"El vestido está hecho sobre mi cuerpo, por delante y por detrás encajaba perfecto, pero no cerraba. No era por estar más gorda o delgada, sino por las costillas. No me puedo quitar una costilla", explicaba.