El rockero neoyorkino Elliott Murphy regresa a Santander este sábado

Considerado como uno de los compositores "más apasionados, cultos e inteligentes", su carrera está más activa que nunca. Ha editado más de 35 álbumes, sigue actuando por toda Europa y es un prolífico escritor de ficción.

Entre sus admiradores figuran Peter Buck de R.E.M., Lou Reed, Tom Petty, John Mellencamp, Elvis Costello o Bruce Springsteen. Han pasado más de cuatro décadas desde que Elliott Murphy editó su primer y rompedor álbum Aquashow (1973).

En 2016 presentó The Second act of Elliott Murphy, un documental autobiográfico dirigido por Jorge Arenillas con entrevistas de Billy Joel o Bruce Springsteen que fue presentado en toda Europa y que se hizo con el premio del público en el Festival Dock of the Bay de San Sebastián.

De su celebrado debut Aquashow la revista Rolling Stone escribió: "Elliott Murphy y su trabajo estarán con nosotros mientras siga existiendo el rock and roll". Recientemente, la prestigiosa revista británica UNCUT lo ha calificado como "Álbum clásico" junto a Just a Story From New York (2012), grabado con motivo de su triunfal regreso a su lugar de nacimiento que saldó con un sold-out en el Rockwood Stage de Nueva York.

Sus anteriores directos, Notes From The Underground (2009) y Elliott Murphy (2011), recibieron cuatro estrellas en la prestigiosa All Music Guide.

Nacido en una familia del show bussines en Nueva York, Elliott comenzó su carrera europea en 1971, una odisea tocando como músico callejero e incluso participando con un pequeño papel en la película Roma de Federico Fellini. En 2018 debutó como actor protagonista en la película de Ruiz Barrachina Broken Poet, basada en uno de sus relatos cortos, "The Lion Sleeps Tonight".

Murphy también es escritor y ha publicado varias colecciones de relatos cortos, Café Notes (Hachette), y dos novelas, Marty May y el neo-western Justicia poética (Tropo). Escribe además de forma ocasional en Rolling Stone (USA), Vanity Fair (Francia) y otras publicaciones.

En 2015 fue nombrado Caballero de las Artes y de las Letras por el Ministro de Cultura de Francia. A finales del pasado año vio la luz Elliott Murphy is Alive!, grabado en Ancienne Belgique en 2008, la famosa sala de conciertos de Bruselas.

Ahora vuelve a España y a Santander, donde ya estuvo hace un año, para presentar Ricochet en directo junto al guitarrista Olivier Durand, en un concierto organizado por la promotora Los Huesos de Portobello, que dará comienzo a las 20.30 horas y en el que no faltarán los clásicos que han forjado la brillante carrera de esta leyenda viva del rock. El precio de la entrada es de 21 euros (